"Lift Me Up", pierwszy od 6 lat utwór Rihanny, ukazał się w nocy. Piosenka powstała do produkcji Marvela "Czarna Pantera: Wakanda w moim sercu". Utwór jest hołdem dla Chadwicka Bosemana, aktora, który wcielał się w rolę Czarnej Pantery. Wraz z Rihanną pracowali nad nim Tems, Ludwig Göransson i Ryan Coogler (reżyser filmu).

Na razie nie ma więcej informacji na temat dalszego zaangażowania piosenkarki z Barbadosu w ścieżkę dźwiękową, choć mówi się, że podobnie jak w przypadku pierwszej części robił to Kendrick Lamar, tak tutaj Rihanna będzie opiekować się doborem dźwięków do filmu.

Rihanna wydała "Lift Me Up" do "Czarnej Pantery"

"Po rozmowie z Ryanem i wysłuchaniu jego kierunku dla filmu i piosenki, chciałam napisać coś, co obrazuje ciepły uścisk wszystkich ludzi, których straciłam w moim życiu. Próbowałam sobie wyobrazić, jak bym się czuła, gdybym mógła im teraz zaśpiewać i wyrazić, jak bardzo mi ich brakuje" - powiedziała Tems o nowej piosence. "Rihanna była dla mnie inspiracją, więc słuchanie jej przekazu w tej piosence to wielki zaszczyt" - dodaje.

"Unieś mnie/ Przytul/ Trzymaj mnie blisko/ Bezpiecznie/ Tonąc w niekończącym się morzu/ Poświęć trochę czasu i zostań ze mną/ Trzymaj mnie w swych ramionach/ Trzymaj mnie bezpiecznie/ Bezpiecznie" - śpiewa w utworze Rihanna.

Posłuchaj piosenki!

Wideo Rihanna - Lift Me Up (Visualizer)

Chadwick Boseman, który grał króla T'Challa w oryginalnej "Czarnej Panterze", zmarł na raka okrężnicy w 2020 roku w wieku 43 lat. Jego niespodziewana śmierć zaskoczyła świat filmu oraz fanów. Nic nie wskazywało na to, że aktor walczy z chorobą, której dzielnie stawiał czoła w sekrecie przez 4 ostatnie lata życia.

Kontynuacja filmu skupia się na przywódcach Wakandy, którzy zmagają się ze śmiercią swojego władcy i walczą o ochronę narodu przed interweniującymi światowymi mocami. W filmie występują Angela Bassett, Letitia Wright, Lupita Nyong'o i Winston Duke. Film pojawi się w amerykańskich kinach 11 listopada.

Rihanna milczała przez sześć lat

Od czasu wydania "Anti" w 2016 roku, Rihanna wzięła udział dosłownie w kilku muzycznych projektach - dograła się na "Lemon" N.E.R.D., '"Loyalty" Kendricka Lamara czy "Selfish" Future'a. W przyszłym roku ma być główną gwiazdą Super Bowl, jednej z najważniejszych imprez w USA. Od lat mówiła, że pracuje nad dwoma albumami naraz, ale dotąd nie mówiła na ten temat nic więcej.

W ostatnim czasie Rihanna głównie zajmowała się swoją marką kosmetyków Fenty Beauty i linią bielizny Savage x Fenty. Oba projekty uczyniły z niej miliarderkę. W maju tego roku została matką chłopca, jego ojcem jest A$AP Rocky.