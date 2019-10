Rihanna pokazała tysiące prywatnych, niepublikowanych dotąd zdjęć

Rihanna zdradziła na swoim Instagramie, że od pięciu lat pracowała nad autobiograficznym albumem, który jeszcze w październiku odda w ręce fanów. Publikacja "The Rihanna Book" zawiera tysiące prywatnych zdjęć artystki, dobranych i ułożonych tak, by przedstawić historię jej kariery.

Rihanna szykuje album ze zdjęciami dokumentujący jej karierę /Getty Images

Album, który wydaje Rihanna, to zbór tysięcy prywatnych zdjęć z całego okresu kariery gwiazdy. Wydawnictwo "The Rihanna Book" ma ponad 500 stron, a pierwsze jej egzemplarze fani mogą już przedpremierowo zdobyć.



Rihanna na okładkach znanych magazynów: Seksapilu jej nie brakuje 1 / 10 Barbadoska piękność słynie ze swoich krągłości. Nie wstydzi się ich pokazywać również na okładkach popularnych czasopism lifestylowych i muzycznych. Oto jak w ostatnich latach Rihanna prezentowała się na pierwszych stronach kultowych gazet. Na zdjęciu wokalistka na okładce "Vanity Fair" z 2015 roku. Okładkowy wywiad z gwiazdą przeprowadziła Lisa Robinson (poruszono m.in. temat Chrisa Browna), a sesję zdjęciową stworzyła Anna Leibovitz. Źródło: East News Autor: Vanity Fair/Grosby Group udostępnij

Reklama

Rihanna nosiła się z myślą o takim wydawnictwie już od dawna, było to jej marzenie, nad którym pracowała przez ostatnie pięć lat, a teraz z dumą dzieli się efektem swojej pracy.



Fani, którzy kochają Rihannę, śledzą jej poczynania, rozwój kariery i życie, w albumie znajdą nie tylko fotografie ze ścianek, branżowych imprez, rozdań nagród, koncertów, ale przede wszystkim zdjęcia z prywatnego życia, spotkań z rodziną, podróży, zakupów, a także bardziej intymnych momentów.



"Jestem bardzo podekscytowana wydaniem tej kolekcji niesamowitych zdjęć. Pracowaliśmy nad tą książką od ponad pięciu lat i jestem bardzo szczęśliwa, że mogę w końcu podzielić się nią ze wszystkimi" - ogłosiła na swoim Instagramie Rihanna.



Kariera Rihanny rozpoczęła się w 2005 roku, kiedy to ukazała się pierwsza płyta gwiazdy "Music of the Sun" z przebojem "Pon De Replay". Przez lata wokalistka zmieniała się, przeszła wiele metamorfoz i zjednała sobie rzesze fanów na całym świecie. Pokazała się nie tylko w kontekście muzycznym, ale też jako bizneswoman. Rihanna jest właścicielką marki kosmetycznej Fenty Beauty i linii bielizny Savage x Fenty, na których ostatnimi czasy najbardziej się skupia. Fani natomiast cały czas czekają na nową płytę gwiazdy.

Wideo Rihanna pierwszą czarnoskórą kobietą na wrześniowej okładce brytyjskiego „Vogue’a” (x-news, Associated Press)

Nieoficjalne informacje o kolejnym wydawnictwie pojawiają się od dłuższego czasu. Jakiś czas temu nowe wieści na temat płyty przekazali francuscy dziennikarze, którzy o premierze materiału dowiedzieli się podczas corocznego spotkania z Universal Music France. Dyrektor generalny wytwórni - Olivier Nusse - ogłosił wtedy plan wydawniczy labelu na ten rok.

To właśnie w nim znalazła się grudniowa data premiery nowego albumu Rihanny. Czy te informacje się potwierdzą? Na razie nie wiadomo.

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Rihanna stylowa artystka AKPA

Według francuskich dziennikarzy wkrótce mamy otrzymać też zapowiedź płyty. Fani rewelacje dotyczące "R9" przyjęli z odpowiednią rezerwą i czekają na oficjalne potwierdzenie.

Sama wokalistka zdradziła, że nowy album będzie utrzymany w klimacie reggae. W sierpniu pojawiły się informacje, że jedna z piosenek nosi tytuł "Private Loving".

Rihanna uwodzi na Barbadosie 1 / 8 Rokrocznie Rihanna na początku sierpnia wybiera się do rodzinnego Barbadosu, aby uczestniczyć w tamtejszym karnawale. Źródło: East News Autor: 247PAPS.TV/Splash News udostępnij