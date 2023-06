Rick Astley znany z przeboju "Never Gonna Give You Up", który na początku działalności YouTube stał się internetowym fenomenem za sprawą żartu zwanego Rick Rollingiem.

Clip Rick Astley Never Gonna Give You Up

Rick Astley zagrał "Highway to Hell" AC/DC na Glastonbury 2023

Podczas festiwalowego koncertu wokalista wykonał 9 piosenek. Set otworzył przebojem "Together Forever", a później zagrał m.in. "As It Was" Harry'ego Stylesa.

Występ zwieńczył swoim najsłynniejszym hitem, ale wcześniej zasiadł za perkusją i dosłownie dał czadu! Zagrał i zaśpiewał "Highway to Hell", a publiczność bawiła się nie jak na koncercie gwiazdy popu lat 80., a rockowym spektaklu.

Zobacz fragment występu!

Ostatniego dnia imprezy, w niedzielę, swój ostatni koncert w karierze w Wielkiej Brytanii zagra Elton John.