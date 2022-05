Ribspreader z albumem "Crypt World". Kiedy premiera?

Dziewiąty album deathmetalowego tria ujrzy światło dzienne 31 maja nakładem Xtreem Music. Wytwórnia z Madrytu przygotowała wersję CD, edycję winylową, kasetę oraz odsłonę cyfrową.

Okładkę "Crypt World" zaprojektował wenezuelski artysta John Quevedo Janssens.

Przypomnijmy, że na czele powstałego w Szwecji Ribspreader stoi znany z licznych grup i projektów, niestrudzony Szwed Rogga Johansson, który w tym zespole pełni rolę grającego na basie i gitarze wokalisty. Od roku 2016 towarzyszą mu w Ribspreader dwaj amerykańscy muzycy: gitarzysta Taylor Nordberg, aktualny członek m.in. Inhuman Condition oraz legendarnego Deicide, a wcześniej Massacre; oraz Jeramie Kling, perkusista m.in. brytyjskiego Venom Inc. i kanadyjskiego Ex Deo. Obaj udzielają się także w Inhuman Condition, Goregäng, Dritt Skit, Infernaeon i The Absence.

Z "Into The Morbid Pits", pierwszym singlem Ribspreader z longplaya "Crypt World", możecie się zapoznać poniżej:

Wideo RIBSPREADER - Into the Morbid Pits [2022]

Oto lista utworów albumu "Crypt World":



1. "The Dead And The Rotten"

2. "Cold Skeletal Grip"

3. "Plague Apocalypse"

4. "The Bone Church"

5. "Slasher's Night Out"

6. "Into The Morbid Pits"

7. "Good Hatchet Fun"

8. "Maggot Storm"

9. "Nocturnal Sanguinator".