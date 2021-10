Rhapsody Of Fire z albumem "Glory For Salvation". Kiedy premiera?

Zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami, album "Glory For Salvation" będzie drugą częścią trylogii zapoczątkowanej na poprzednimi longplayu "The Eighth Mountain" z 2019 roku.

Nową płytę podopiecznych hamburskiej AFM Records wyprodukował Alex Staropoli, klawiszowiec Rhapsody Of Fire. Miks i mastering wykonał niemiecki fachowiec Sebastian "Seeb" Levermann, będący także członkiem powermetalowego Orden Ogan. Autorem okładki jest francuski artysta Alexandre Charleux. Longplay "Glory For Salvation" trafi na rynek 26 listopada (CD - w digipacku oraz w wersji limitowanej; dwupłytowy album winylowy).

Reklama

Dodajmy, że formację z Triestu w północno-wschodnich Włoszech zobaczymy 16 lutego 2022 roku na deskach warszawskiej Proximy w ramach europejskiej "Glory For Salvation Tour 2022". Bilety dostępne są w cenie 110 zł (20 zł więcej w dniu imprezy).

13. regularny album Rhapsody Of Fire promują już trzy single: "Glory For Salvation", ballada "Magic Signs" oraz opublikowany kilka dni temu "Terial The Hawk". Kompozycję "Terial The Hawk" możecie sprawdzić poniżej:

Wideo Rhapsody Of Fire - Terial The Hawk (2021) // Official Audio Video // AFM Records

Oto lista utworów albumu "Glory For Salvation":

1. "Son Of Vengeance"

2. "The Kingdom Of Ice"

3. "Glory For Salvation"

4. "Eternal Snow"

5. "Terial The Hawk"

6. "Maid Of The Secret Sand"

7. "Abyss Of Pain II"

8. "Infinitae Gloriae"

9. "Magic Signs"

10. "I'll Be Your Hero"

11. "Chains Of Destiny"

12. "Un'Ode Per L'Eroe"

13. "La Esencia De Un Rey".