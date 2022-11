Revolting przed premierą albumu "Born To Be Dead"

Tym razem nową płytę Revolting wyda hiszpańska Xtreem Music. "Born To Be Dead" trafi na rynek 29 listopada. Album dostępny będzie w wersji CD oraz cyfrowo.

Przypomnijmy, że Revolting to jedno z licznych przedsięwzięć niezmordowanego Roggi Johanssona (wokal / gitara), lidera Paganizer i aktualnego gitarzysty kultowej amerykańskiej formacji Massacre, a zarazem muzyka kilkudziesięciu (!) innych projektów. W Revolting Rogga preferuje bardziej melodyjne podejście do death metalu, któremu nie brakuje jednak mocy i ciężaru.

W Revolting Johanssonowi towarzyszą basista Grotesque Tobias i perkusista Mutated Martin, obaj figurujący także w enigmatycznym tworze Nekropolis.

Nowy singel "Souls Of Sorrow" Revolting możecie sprawdzić poniżej:



Wideo REVOLTING - Souls of Sorrow [2022]

Revolting - oto program longplaya “Born To Be Dead" (tracklista):

1. "Souls Of Sorrow"

2. "Born For Butchery"

3. "Master Of The End"

4. "The Suffering"

5. "Flesh On The Razor Wire"

6. "Tentacles Come Crawling"

7. "A Trail Of Human Blood"

8. "Rotting In The Depths"

9. "The Knowing"

10. "Born To Be Dead".