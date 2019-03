Remo apeluje do rodziców. Zobacz teledysk "Niby"

W najnowszym utworze "Niby" Remo został wsparty przez przedstawicieli nowej rapowej sceny: B.R.O., TKM, Pita oraz Mayka.

Klubowy producent Remo w utworze "Niby" wystosował apel do rodziców, w tym również do samego siebie.



"Zawsze pisałem piosenki mocno egoistyczne i tym razem było podobnie. Lubię opisywać swoje wady i lubię stawać się lepszym człowiekiem. 'Niby' to także piosenka o mnie... o zabieganym facecie po czterdziestce, który cały czas ma wyrzuty sumienia - czy na pewno poświęcam swoim dzieciom odpowiednią ilość czasu? W klipie bardzo dosadnie zobrazowałem problem samotnie wychowujących się dzieci. Na szczęście nie mam aż takich problemów wychowawczych, jednak wiem, że w życiu często sprawy wyglądają dokładnie tak, jak przedstawia to moje video do singla 'Niby'" - mówi Remo.

W klipie zagrał jego syn, Dominik Łupicki, oraz Mikołaj Hemmerling.

Za reżyserię czarno-białego teledysku odpowiada Filip Wendland.



"Co mogę więcej napisać? OBUDŹMY SIĘ! Pogoń za karierą, przyjemności, pieniądze... to wszystko, mimo że jest namacalne, jest tylko fikcją, imitującą prawdziwe życie. Prawdziwe i jedyne życie to szczęśliwa, kochająca się rodzina. Dlatego to my jako dorośli powinniśmy o tym pamiętać i to my powinniśmy najwięcej naszego czasu oddawać naszym dzieciom... Nie zostawiajmy ich samymi sobie, bo może to się skończyć tragicznie, a wtedy na zmiany będzie za późno" - kończy Remo.

Autorami "Niby" są Remo (tekst) i The Foxxes Music (muzyka).



Clip DJ Remo Niby - ft. Pit & TKM & B.R.O & Mayk