Remiks utworu zespołu posła PO podbija sieć! Posłuchaj "My Mother Told Me"

Taneczny remiks utworu "My Mother Told Me" grupy Perły i Łotry, w którym gra poseł Platformy Obywatelskiej Michał Gramatyka podbija sieć. "Sami nie wierzyliśmy, dopóki nie ujrzeliśmy listy przebojów" - mówi.

Michał Gramatyk jest członkiem Pereł i Łotrów /Jacek Domiński / Reporter

Michał Gramatyka, który na co dzień jest prawnikiem i posłem Platformy Obywatelskiej, spełnia się też muzycznie. Grał w zespole Szkwał, a od ponad 20 lat jest członkiem składu Perły i Łotry - jednego z najpopularniejszych zespołów szantowych w kraju.

Grupa w ostatnim czasie zyskała na popularności, w tym w Stanach Zjednoczonych, po tym, jak ich utwór "My Mother Told Me", na warsztat wziął francuski DJ L.B. One.

"Pewnego dnia po prostu napisał do mnie na Whatsappie. Do mnie, bo mój numer podany jest jako kontaktowy na stronie Pereł i Łotrów. L.B. One zachwycił się naszym wykonaniem 'My Mother Told Me'. Wspominał, że jego utwór 'Tired Bones' był hitem w polskich stacjach radiowych. Lubimy eksperymenty w muzyce, więc zgodziliśmy się na współpracę. Potem odezwała się jego wytwórnia, przysłali kontrakt, ustaliliśmy zasady korzystania z remiksu, który stworzył" - wspomina w rozmowie z "Dziennikiem Zachodnim" Gramatyka.



Remiks spodobał się na tyle słuchaczom, że przebił już milion odtworzeń na Spotify oraz zagościł w dwóch zestawieniach Billboardu.

"My Mother Told Me" trafił na 43. miejsce listy Hot Dance/Electronic Songs (aktualnie 47.) oraz na ósme miejsce zestawienia Dance/Electronic Digital Song Sales (obecnie znajduje się na 15. pozycji).

"Sami nie wierzyliśmy, dopóki nie ujrzeliśmy list przebojów. Coś niesamowitego. W internecie ludzie zaczęli też zadawać pytania o oryginalną wersję utworu. W Spotify błyskawicznie doszliśmy do 100 tysięcy odtworzeń. W serwisie iTunes w tydzień sprzedaliśmy tysiąc egzemplarzy piosenki. A oprócz remiksu techno powstała też heavy-metalowa wersja ‘My Mother Told Me’" - mówi "Dziennikowi Zachodniemu" poseł.