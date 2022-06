Red Rot: Szczegóły debiutu "Mal de Vivre"

Wyjaśnijmy od razu, że filarami Red Rot są wokalista Luciano Lorusso George i multiinstrumentalista Davide Tiso, którzy udzielali się wcześniej w awangardowej grupie Ephel Duath. Na "Mal de Vivre", debiutanckim albumie Red Rot, usłyszymy także dwóch Amerykanów: perkusistę Rona Bertranda i basistę Iana Bakera.

Pierwszy longplay eklektycznego, prog / deathmetalowego Red Rot zmiksowano i poddano masteringowi w Basement Studio w Salem w Karolinie Północnej, gdzie za konsoletą zasiadł Jamie King.

Płyta "Mal de Vivre" trafi na rynek 26 sierpnia nakładem fińskiej Svart Records.

Opublikowany niedawno teledysk do singla "Dysmorphia" Red Rot możecie zobaczyć poniżej:

Clip Red Rot Dysmorphia

Sprawdźcie także wypuszczony pod koniec kwietnia wideoklip "Ashes":

Clip Red Rot Ashes

Oto program albumu "Mal de Vivre":

1. "Ashes"

2. "Undeceased"

3. "Near Disaster"

4. "Everlasting Creature"

5. "After The Funeral"

6. "Alpha Predator"

7. "Greatest Failure"

8. "Behind The Secret"

9. "Conversation With The Demon"

10. "Dualism"

11. "Emotional Neglect"

12. "Gruesome Memento"

13. "Dishonorably Discharged"

14. "Maelstrom"

15. "Dysmorphia"

16. "Under Attack"

17. "Peregrin".