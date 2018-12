Red Lips: Wigilia w Tajlandii. Tak spędzili Boże Narodzenie [INSTAGRAM]

Na instagramowym profilu grupy Red Lips możemy śledzić, jak wokalistka Joanna "Ruda" Lazer spędziła Boże Narodzenie ze swoim mężem, gitarzystą Łukaszem Lazerem.

Ruda (Red Lips) spędza końcówkę roku w Tajlandii /VIPHOTO / East News

Ruda i Łukasz Lazer końcówkę grudnia postanowili spędzić w Tajlandii. To właśnie w tym azjatyckim kraju w 2016 r. liderzy grupy Red Lips wzięli ślub.

Wideo Ruda i Łukasz Lazer (Red Lips) wzięli ślub w Tajlandii (Dzień Dobry TVN/x-news)

Reklama

Para przez ostatnie 10 lat nowy rok witała w pracy na koncertach, dlatego tym razem postanowili sobie odpocząć.



"Pierwszy raz uciekam - mało tego, że na święta, to także na sylwestra, bo właściwie z moim mężem ostatnio podsumowaliśmy sobie ostatnią dekadę i okazuje się, że przez 10 ostatnich lat w każdego sylwestra pracowaliśmy. Przychodzi więc taki moment, że człowiek chyba po prostu powinien pomyśleć też o sobie, a nie tylko w kółko o pracy i postanowiliśmy po prostu spakować walizki i uciec wszystkim, nawet najbliższym" - mówi agencji Newseria Joanna Lazer, wokalistka Red Lips.

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Ruda (Red Lips): Uciekam z Polski na święta Newseria Lifestyle

"Wzruszam się mocno, przeżywam bardzo, dlatego też czasami te święta więcej wywołują we mnie takiej nuty nostalgii niż radości. To też wynika z tego, że zwykle wspominam już mojego nieżyjącego tatę i babcię, osoby, które były mi bliskie, kiedy jeszcze byłam dzieckiem, i te święta były rzeczywiście wtedy takie naprawdę wyjątkowe i magiczne, natomiast myślę, że w przyszłym roku wrócę za to do tego z większym utęsknieniem i też będzie fajnie" - dodaje Ruda.

Na Instagramie możemy zobaczyć, jak wyglądała jej egzotyczna kolacja wigilijna. "12potrawpękłojaknic" - to jeden z hasztagów pod zdjęciem.



Z kolei na facebookowym profilu Ruda na plaży dopytuje, gdzie jest śnieg.

Clip Red Lips Zabierz mnie na święta

Sprawdź tekst piosenki "Zabierz mnie na święta" w serwisie Teksciory.pl