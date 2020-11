Red Lips: Joanna "Ruda" Lazer uziemiona. Jak się czuje Łukasz Lazer po koronawirusie?

Po zakażeniu koronawirusem do zdrowia powoli dochodzi Łukasz Lazer, gitarzysta i kompozytor grupy Red Lips. Z kolei jego żona wokalistka Joanna "Ruda" Lazer od miesiąca przebywa na kwarantannie.

Joanna "Ruda" Lazer (Red Lips) od miesiąca przebywa na kwarantannie AKPA

Joanna "Ruda" Lazer na początku października zaczęła źle się czuć. Lekarz stwierdził jednak, że to nie Covid-19, a infekcja dróg oddechowych i zamiast zlecić test, przepisał jej leki.

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Ruda (Red Lips): Uciekam z Polski na święta Newseria Lifestyle

Reklama

Wokalistka zdecydowała się zostać w domu. Gdy rozchorował się także jej mąż Łukasz Lazer, zrobili prywatne testy na koronawirusa. Jej wynik był negatywny, jego okazał się pozytywny. Utknęli więc w domu na kwarantannie, a gdy Łukasz ozdrowiał, Ruda odebrała telefon z sanepidu, że... musi spędzić w domu kolejne 10 dni. Łącznie siedzi w domu już od miesiąca - informuje "Super Express".

Łukasz Lazer wciąż nie doszedł jeszcze do pełni formy, choć przed chorobą intensywnie uprawiał sport (bieganie, rower, crossfit, MMA).

- Jak z psem wchodzę na trzecie piętro, to pięć minut muszę posiedzieć cały zlany potem - opowiada Interii gitarzysta Red Lips.

Clip Red Lips Zorka 5 (vertical video)

Muzyczne małżeństwo stoi na czele grupy. W listopadzie 2019 r. formacja znana z przeboju "To co nam było" wypuściła trzecią płytę "Ja wam zatańczę". Do wykreowania nowego brzmienia zespół zaprosił producenta Arkadiusza Koperę (Męskie Granie 2019).

Joanna "Ruda" Lazer odpadła z "Tańca z gwiazdami" 1 / 10 Joanna "Ruda" Lazer i Rafał Maserak odpadli z "Tańca z gwiazdami 10" w trzecim odcinku Źródło: AKPA udostępnij