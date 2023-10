Po 10 latach obecności na scenie grupa Red Lips przypomniała się fanom występem podczas tegorocznego festiwalu Top Of The Top w Sopocie. To tam odbyła się koncertowa premiera nowego singla po dłuższej przerwie - "Dzika rzeka" ( posłuchaj! ). Teraz do sieci trafiła kolejna nowa piosenka - "Kochana rycz" .

"W naszych nowych piosenkach rozprawiam się sama z sobą - z dziewczyną, którą przez ostanie 10 lat świat widział w idealnym obrazku. Dziś, jako świadoma kobieta po wielu przejściach, mogę odważniej mówić o własnych słabościach, lękach i presji współczesnej rzeczywistości" - opowiada wokalistka Joanna "Ruda" Lazer.

"'Kochaną' pisałam do samej siebie, dopiero po chwili uświadomiłam siebie, że to utwór dla każdej z nas - bez wyjątku. Tym właśnie tekstem przytulam wszystkie kobiety, chcąc im doradzić, by przestały wstydzić się własnych emocji, by pozwoliły sobie na bycie po prostu sobą" - dodaje.

Mąż wokalistki Łukasz Lazer jest gitarzystą, kompozytorem i producentem Red Lips. To właśnie on - razem z Mateuszem Hulbójem i Marcinem Owczarkiem - jest współtwórcą muzyki do piosenki "Kochana rycz".

Teledysk nakręcił Marcin Kopiec Mort, a w klipie zagrała także modelka Anna Sołtan.



Festiwal w Opolu 2020: Odważna kreacja Joanny Lazer 1 / 5 Joanna Lazer jest znana m.in. z zespołu Red Lips. Źródło: AKPA Autor: Kurnikowski

Kim jest Ruda z Red Lips?

Wokalistka ma na koncie udział w programach "Must Be The Music. Tylko muzyka" (półfinał pierwszej edycji z Red Lips), "Twoja twarz brzmi znajomo" (piąte miejsce w 10. odsłonie - 2018 r.) i "Dancing with the Stars - Taniec z gwiazdami" (dziewiąta lokata w 10. edycji - 2019 r.).

W Polsacie występowała też w "Śpiewajmy razem. All Together Now" (jako jedna ze stu jurorów) i "Ninja Warrior Polska".

Dorobek płytowy Red Lips zamyka album "Ja wam zatańczę" z 2019 r. Statusem największego przeboju wciąż cieszy się tytułowa piosenka z debiutanckiego materiału "To co nam było" (2013), która ma ponad 37 mln odsłon.