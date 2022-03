Nowy album Red Hot Chili Peppers, pt. "Unlimited Love", ukaże się już w najbliższy piątek, 1 kwietnia. Płyta wyjdzie na CD, winylu oraz kasecie magnetofonowej. Album wyprodukował Rick Rubin, stały współpracownik grupy, a do zespołu wrócił John Frusciante, nazywany najlepszym gitarzystą zespołu.

"Naszym jedynym celem jest zagubienie się w muzyce. Spędziliśmy tysiące godzin, kolektywnie i indywidualnie, doskonaląc nasze rzemiosło i pokazując się sobie nawzajem, aby stworzyć najlepszy album, jaki mogliśmy" - piszą muzycy.

Album promowany jest singlami "Black Summer", "Poster Child" oraz "Not the One".

Clip Red Hot Chili Peppers Black Summer

Red Hot Chili Peppers: Kiedy premiera klipu do "These Are The Ways"?

Kolejnym singlem, do którego powstanie teledysk, będzie utwór "The Are The Ways", który pojawi się w sieci dzień przed premierą płyty, czyli 31 marca.

Na Facebooku zespołu pojawiła się zapowiedź klipu w formie plakatu filmowego. Możemy spodziewać się akcji - na zdjęciach z plakatu widzimy muzyków, ale także biegnącego policjanta, radiowóz oraz... namiętny pocałunek Anthony'ego Kiedisa i grającej w teledysku aktorki.

Obraz wyreżyserowała Malia James, a wyprodukowali go Avtar Khalsa oraz Sina P.

