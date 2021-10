Red Hot Chili Peppers wyda nową płytę z Johnem Frusciantem! Kiedy premiera?

Jeden z najwybitniejszych gitarzystów w historii rocka nagrał z Red Hotami dwa doskonałe albumy studyjne: "Mother’s Milk" i "Blood Sugar Sex Magik". Później nie wytrzymał presji związanej ze sławą, uzależnił się od heroiny i odszedł z zespołu. Wrócił z siódmym albumem "Californication", który przyniósł grupie największy sukces komercyjny. Po dwóch kolejnych płytach, "By The Way" i "Stadium Arcadium" znów odszedł. W 2007 roku stwierdził, że jego droga w "Papryczkach" się skończyła i opuścił grupę.

Reklama

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Fragment koncertu Red Hot Chili Peppers na Open'er Festival 2016 Interia.tv

Teraz, jak poinformował perkusista Chad Smith, Frusciante znów jest w składzie zespołu, który niebawem rozpocznie nagrywanie kolejnej płyty. W wywiadzie dla "Rolling Stone" Smith powiedział, że obecni członkowie zespołu "świetnie się ze sobą dogadują", a Frusciante wnosi do zespołu "dodatkową magię". Według perkusisty większość utworów na nowy album zespołu została skomponowana już po rozpoczęciu pandemii koronawirusa, a muzycy spotkali się w studiu nagraniowym na początku tego roku.

Clip Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Red Hot Chili Peppers By The Way

"Będzie świetnie, kiedy w przyszłym roku wyjdziemy na scenę i będziemy wtedy już mieli materiał z nowej płyty do zagrania" - zapowiedział perkusista RHCP. Na stronie internetowej zespołu dowiadujemy się, że nowa płyta ukaże się na wiosnę 2022 roku, ale dokładna data nie jest znana.

Red Hot Chili Peppers i 30 lat płyty "Blood Sugar Sex Magik": Krew, cukier, seks, magia 1 / 8 Anthony Kiedis, Flea, John Frusciante i Chad Smith. To właśnie ten skład uznany jest za najważniejszy dla zespołu. I chociaż "Blood Sugar Sex Magik" to już drugi album, jaki muzycy nagrali razem, dopiero wtedy można było mówić o stworzeniu tożsamości grupy i jej nowego brzmienia. Na płycie zespół odkrył nowe przestrzenie, oprócz znanej kombinacji rocka, funku i rapu, sięgnął także po bardziej melodyjne utwory, co było ogromną zasługą młodego gitarzysty Johna Frusciante. Źródło: Getty Images Autor: SGranitz/WireImage udostępnij

Obecny skład zespołu to: Anthony Kiedis (wokal), Flea (gitara basowa, trąbka, pianino, Chad Smith (perkusja) i John Frusciante (gitara, chórki), a dyskografię zespołu zamyka album "The Gateway" z 2016 roku.