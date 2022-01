Jeden z najwybitniejszych gitarzystów w historii rocka nagrał z Red Hotami dwa doskonałe albumy studyjne: "Mother's Milk" i "Blood Sugar Sex Magik". Później nie wytrzymał presji związanej ze sławą, uzależnił się od heroiny i odszedł z zespołu. Wrócił z siódmym albumem "Californication", który przyniósł grupie największy sukces komercyjny. Po dwóch kolejnych płytach, "By The Way" i "Stadium Arcadium" znów odszedł. W 2007 roku stwierdził, że jego droga w "Papryczkach" się skończyła i opuścił grupę.

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Fragment koncertu Red Hot Chili Peppers na Open'er Festival 2016 Interia.tv

Teraz, jak poinformował perkusista Chad Smith, Frusciante znów jest w składzie zespołu, który niebawem rozpocznie nagrywanie kolejnej płyty. W wywiadzie dla "Rolling Stone" Smith powiedział, że obecni członkowie zespołu "świetnie się ze sobą dogadują", a Frusciante wnosi do zespołu "dodatkową magię". Według perkusisty większość utworów na nowy album zespołu została skomponowana już po rozpoczęciu pandemii koronawirusa, a muzycy spotkali się w studiu nagraniowym na początku tego roku.

Reklama

Clip Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Red Hot Chili Peppers By The Way

Nowa płyta Red Hot Chili Peppers: Kiedy premiera?

Produkowana przez Ricka Rubina płyta ma ukazać się maju tego roku, później zespół ruszy w trasę koncertową. Póki co, nie ogłoszono koncertu w Polsce.



"Będzie świetnie, kiedy w przyszłym roku wyjdziemy na scenę i będziemy wtedy już mieli materiał z nowej płyty do zagrania" - zapowiedział perkusista RHCP.



Instagram Post

Obecny skład zespołu to: Anthony Kiedis (wokal), Flea (gitara basowa, trąbka, pianino), Chad Smith (perkusja) i John Frusciante (gitara, chórki), a dyskografię zespołu zamyka album "The Gateway" z 2016 roku.

W mediach społecznościowych pojawił się 18-sekundowy fragment nowej muzyki zespołu. Fani przeczuwają, że to zapowiedź singla promującego nową płytę, który powinien pojawić się w najbliższym czasie.



Póki co, nie ma żadnej oficjalnej zapowiedzi, kiedy możemy spodziewać się pełnej wersji piosenki, ani nawet jaki będzie jej tytuł.