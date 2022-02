Record Store Day jest obchodzony już od 2007 roku. Podczas święta płyt początkowo chciano wspierać małe labele i sklepiki, po to, by zapewnić im byt na zmieniającym się rynku muzycznym. Wówczas chyba nikt nie spodziewał się, że płyty winylowe powrócą w wielkiej chwale, a jak się okazuje, sprzedażowo przeganiają już nawet płyty CD.

Podczas wyjątkowego dnia w sprzedaży pojawiają się limitowane wersje wydawnictw, często po raz pierwszy w ogóle lub też wyciągnięte po wielu latach "z szafy", niedostępne wcześniej w oficjalnej sprzedaży. W ofercie można znaleźć nagrania od popu, przez rocka, soul, muzykę klasyczną aż do jazzu.



Choć z każdą edycją zbiera się wielu zwolenników, ale też - równoważnie - przeciwników akcji, to podano już, że kolejna edycja odbędzie się w sobotę 23 kwietnia 2022 roku. Zwolennicy święta płyt cieszą, się, że w sklepach pojawiają się muzyczne rarytasy w ograniczonym nakładzie. Przeciwnicy natomiast sądzą, że na RSD przestali zarabiać już właściciele małych sklepów, a raczej wielkie wytwórnie, które sprzedają wielkie nakłady płyt pod otoczką limitowanych nagrań. Jakby nie było - wciąż święto cieszy się dużą popularnością, a od kilku edycji pojawiają się także nagrania rodzimych artystów.



W tym roku ambasadorką Record Store Day została Taylor Swift.



Wśród albumów dostępnych w tegorocznej ofercie będą m.in. debiutancki album Krystiana Ochmana, "Ochman", Rita Pax "Piękno. Tribute to Breakout" czy album Tede i Sir Micha "#kurt_rulson" lub dwunastocalowy singel Paula McCartneya "Woman and Wives". Swoje propozycje przygotowali też m.in. spadkobiercy Cheta Bakera, Davida Bowie czy The Lumineers. Pełną listę można znaleźć poniżej.

Ambasadorka akcji, Taylor Swift, także przygotowała dla swoich fanów niespodziankę - siedmiocalowy singel "lakes" w limitowanym nakładzie 10.000 sztuk. W tym wypadku przeciwnicy RSD zadają pytanie, czy 10 tysięcy sztuk to jeszcze limitowana edycja, czy może już tylko chwyt marketingowy.