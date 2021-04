Rebellion: Album "We Are The People" w szczegółach

Heavy / powermetalowa grupa Rebellion z Niemiec zarejestrowała nową płytę.

Zespół Rebellion niedługo wyda nowy album /materiały prasowe

"We Are The People" to dziewiąty album Niemców.

Wyprodukował go (w tym miks i mastering) Uwe Lulis, były gitarzysta Rebellion i Grave Digger oraz aktualny członek Accept.

Płyta będzie mieć swą premierę 23 lipca nakładem niemieckiej Massacre Records (CD, na winylu).

Nowy longplay Rebellion promuje utwór "World War II".

Możecie go sprawdzić poniżej:

Clip Rebellion World War II

Oto lista kompozycji albumu "We Are The People":

1. "Voices Of War"

2. "Risorgimento (Tear Down The Walls)"

3. "Liberté, Égalité, Fraternité"

4. "Sweet Dreams"

5. "Vaterland"

6. "Verdun"

7. "Ashes To Light"

8. "Gods Of War"

9. "Shoa (It Could Have Been Me)"

10. "World War II"

11. "All In Ruins"

12. "We Are The People".