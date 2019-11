Reaktywacja The Pussycat Dolls potwierdzona! Kto wszedł w skład grupy?

Nicole Scherzinger potwierdziła powrót grupy wokalno-tanecznej The Pussycat Dolls. Pierwszy występ w starym składzie odbędzie się w brytyjskim programie "The X Factor: Celebrity". W następnym roku odbędzie się natomiast specjalna trasa koncertowa grupy!

The Pussycat Dolls wracają /Barry King /Getty Images

Zespół The Pussycat Dolls założony przez choreografkę Robin Antin początkowo funkcjonował jako grupa taneczna, z czasem przekształcając się w formację wokalną, w której liderką była Nicole Scherzinger. Oprócz niej w skład weszły Carmit Bachar, Ashley Roberts, Jessica Sutta, Melody Thornton i Kimberly Wyatt.

Dyskografia girlsbandu składa się z dwóch płyt: wydanej w 2005 roku "PCD" oraz "Doll Domination", która ukazała się trzy lata później. Na całym świecie sprzedano ponad 54 mln egzemplarzy, co stawia zespół w gronie najpopularniejszych girlsbandów wszech czasów. Wśród największych przebojów grupy wymienić należy takie utwory jak "Don't Cha" (z udziałem Busta Rhymesa), "Stickwitu" czy "I Don't Need a Man".

Działalność formacji została zakończona w 2012 roku, Scherzinger ruszyła na podbój list przebojów solowymi piosenkami oraz rozpoczęła karierę w telewizji (była m.in. jurorką w "X Factorze").

"Uwielbiam te dziewczyny, są jak moje siostry, ale ludzie nie znają historii. Nie mają pojęcia. Byłam w centrum, ponieważ śpiewałam. Byłam jedyną śpiewającą" - mówiła Scherzinger w 2012 roku.

Jesienią 2017 roku media informowały o możliwej reaktywacji The Pussycat Dolls w oryginalnym składzie. W 2018 roku pojawiły się informacje o możliwym odświeżeniu formuły, na czele której stanąć miała wokalista Pia Mia. Nowa wersja grupy jednak nie powstała, a do mediów wrócił temat reaktywacji ekipy na czele ze Scherzinger.

Jurorka, aktorka i wokalistka ostatecznie potwierdziła reaktywację składu, wrzucając zdjęcia na Instagrama z podpisem #PCDReunion. Na fotografii oznaczone zostały - Kimberly Wyatt, Ashley Roberts i Jessica Sutta.



Pierwszy występ The Pussycat Dolls zaplanowały podczas "The X Factor: Celebrity", gdzie jurorką jest wspomniana Scherzinger. Nieoficjalnie mówi się, że celebrytka za przekonanie swoich koleżanek do powrotu, zgarnęła wielomilionowy kontrakt.

Na razie wiadomo, że girlsband zabukował trasę koncertową po Wyspach Brytyjskich na kwiecień 2020 roku.



Wiadomo też, że w reaktywacji zespołu udział nie weźmie Melody Thornton. Antin przyznała, że nie jest to "właściwy czas na jej powrót".