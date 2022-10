Reabilitator z kontraktem. Kiedy premiera albumu "Mentally Defected"?

Pierwszym owocem współpracy tria z Zaporoża z wytwórnią z Madrytu będzie "Mentally Defected", pierwszy od sześciu lat album Reabilitator. Płyta trafi do sprzedaży 10 listopada. Materiał dostępny będzie w wersji CD oraz drogą elektroniczną.

Dodajmy, że Reabilitator tworzą grający na perkusji wokalista Dmytro Prasolov alias Lololo, basista Oleksiy "Crazymetalliman" Novikov oraz gitarzysta o pseudonimie SF.

"Social Programming", poprzedni longplay Ukraińców, miał swą premierę w połowie września 2016 roku nakładem rosyjskiej Metal Race Records.



Trzecią płytę Reabilitator pilotuje singel "Deadly Infection", którego możecie posłuchać poniżej:

Wideo REABILITATOR - Deadly Infection [2022]

Oto lista utworów albumu "Mentally Defected":

1. "R.I.P. (Die In Agony)"

2. "Mentally Defected"

3. "Incineration"

4. "Holy Lies"

5. "Deadly Infection"

6. "Annihilation By Vaccination"

7. "Absolute Cruelty"

8. "Thrash Way Of Life"

9. "Revolution".