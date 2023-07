Ravgor nie żyje. Miał 35 lat

Informacje o śmierci youtubera Rafała Góreckiego - znanego również pod pseudonimem Ravgor - podał w mediach społecznościowych jego brat Marcin Górecki.

Rafał Górecki nie żyje. Ravgor miał 35 lat

"Z wielką przykrością informuję, że mój brat Rafał zmarł dzisiaj po południu" - napisał.

Brat youtubera podkreślił, że Ravgor przez ponad połowę swojego życia "otwarcie i dzielnie walczył" z depresją. "Niestety, pomimo opieki rodziny, wielu prób leczenia oraz terapii, przegrał z chorobą" - dodał.

Data i miejsce pogrzebu zostaną przekazane wkrótce.

Rafał Górecki miał 35 lat, był nazywany jednym z pierwszych polskich pranksterów (internetowy twórca robiący żarty). Oficjalnie nie podano przyczyny śmierci, lecz inni internauci i dziennikarze przekazali, że Ravgor popełnił samobójstwo.

"Rafał był jednym z pierwszych, którzy byli zainteresowani koncertowymi happeningami, które organizowaliśmy. Pomijając jego udział w klipach do numerów 'Daj Alkohol' i 'Insomnia' (z którego pochodzi to zdjęcie) był także podczas naszego panelu o nerwicy i depresji. Zrobił kozacki performance podczas koncertu premierowego 'OUT'" - napisał na Facebooku Pawbeats , żegnając youtubera.



Clip Pawbeats INSOMNIA

Ravgor był popularny w internecie

Konto Ravgora w serwisie YouTube ma 665 tys. subskrypcji, lecz ostatni materiał został opublikowany dwa lata temu. O tym, że mierzy się z depresją wyznał swoim widzom podczas jednego z materiałów opublikowanych w mediach społecznościowych.

W maju 2018 roku Górecki zamieścił na Facebooku post, w którym pisał, że w Polsce na depresję choruje 1,5 milionów ludzi, a łącznie osiem milionów cierpi na różne zaburzenia psychiczne.

"Zastanawiam się, jak zmniejszyłaby się ta liczba, gdybyśmy mieli w szkołach podstawowych i średnich chociaż podstawy radzenia sobie z emocjami" - dywagował i pytał Ministerstwo Edukacji i Nauki, jak odniesie się do przedstawionych danych.