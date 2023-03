Raven: Gdy rozpętuje się piekło (nowa płyta "All Hell's Breaking Loose")

"All Hell's Breaking Loose", 15. album zespołu braci Johna (bas / wokal) i Marka (gitara) Gallagerów, nagrano w kalifornijskim Heaven And Heller, studiu Mike'a Hellera, amerykańskiego perkusisty Raven , udzielającego się także w m.in. Malignancy i Fear Factory .

Pierwsza od trzech lat płyta grupy rodem z Newcastle trafi na rynek 30 czerwca nakładem Silver Lining Music. Wytwórnia z Londynu szykuje szeroki wachlarz formatów, w tym wersję CD (digipack), edycje winylowe, kasetę oraz odsłony cyfrowe.

Nowe dokonanie Raven pilotuje singel "Go For The Gold". Nakręcony do niego teledysk możecie zobaczyć poniżej:

Clip Raven (UK) Go For The Gold



Raven - szczegóły płyty "All Hell's Breaking Loose" (tracklista):

1. "Medieval"

2. "Surf The Tsunami"

3. "Turn Of The Screw"

4. "All Hell's Breaking Loose"

5. "The Far Side"

6. "Desperate Measures"

7. "Victory's Call"

8. "Edge Of A Nightmare"

9. "Invasion"

10. "Go For The Gold".