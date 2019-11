Raper Wake Self nie żyje. 30-latek zginął w wypadku

Pochodzący z Albuquerque (Nowy Meksyk) raper Wake Self zmarł w wyniku obrażeń, których doznał podczas wypadku samochodowego (3 listopada).

Wake Self zmarł w wyniku 30 lat / Youtube

Śmierć rapera oficjalnie potwierdzono 5 listopada. Zrobiła to jego rodzina oraz rzecznik szpitala w Albuquerque.

Prowadzony przez Wake Selfa srebrny Ford zderzył się z ciężarówką, którym jechał Diego Picardo. Mężczyzna był pod wpływem alkoholu. W związku z wypadkiem usłyszał cztery zarzuty.

Według doniesień lokalnej prasy raper doznał wielu poważnych obrażeń - miał roztrzaskaną miednicę, poważny uraz głowy, liczne złamania żeber i pękniętą kość udową oraz uszkodzone płuca.

Pasażer, który podróżował z artystą - grafficiarz Kevin Allende - w ciężkim stanie trafił do szpitala.

Andrew Martinez, bo tak naprawdę nazywał się 30-letni raper, miał wydać w tym tygodniu swój album "Ready To Live". Na 7 listopada zaplanował specjalną imprezę promującą płytę.

W przeszłości twórca miał okazję współpracować z raperami i producentami takimi jak: Souls Of Mischief, Gift of Gab i Masta Ace. Był też niezwykle ważną postacią lokalnej sceny hiphopowej, wcześniej działał w projekcie Zoology.



