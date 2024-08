Raper Nelly aresztowany. Kiedyś był gwiazdą, teraz spadnie na dno?

Do aresztowania Nelly 'ego doszło o 4:45 rano , kiedy Policja Stanowa Missouri zatrzymała go w kasynie Hollywood Casino. Zgodnie z informacjami jakie wyciekły do mediów, raper został oskarżony o posiadanie zabronionych substancji, a także brak dowodu ubezpieczenia swojego pojazdu.

W ubiegłym Nelly trafił na nagłówki gazet, kiedy ogłosił swoje zaręczyny z piosenkarką Ashanti oraz to, że para spodziewa się dziecka. Ashanti i Nelly potwierdzili we wrześniu 2023 roku, że ponownie są razem po 20 latach od rozstania.

Jego druga płyta studyjna - "Nellyville" (2002) - powtórzyła ten sukces za sprawą singla "Hot In Here", który stał się numerem jeden notowania Billboard Hot 100. Ten album przyniósł także przeboje "Dilemma" (nagrany wspólnie z Kelly Rowland), "Work It" z udziałem Justina Timberlake'a oraz "Air Force Ones" stworzony wraz z Murphy Lee i St. Lunatics.