Ralph Carmichael nie żyje. Ceniony kompozytor miał 94 lata

Carmichael urodził się 27 maja 1927 roku w Quincy w stanie Illinois. Uczęszczał do Southern California Bible College, ponieważ w planach miał (podobnie jak wcześniej jego ojciec) zostać kaznodzieją. Po drodze założył jednak kilka zespołów.

Napisał muzykę do wielu seriali, takich jak "Bonanza", "I Love Lucy", "The Frankie Lane Show", "O.K. Crackerby!" oraz "My Mother The Car" oraz filmów: "Blob, zabójca z kosmosu", "Krzyż i sztylet", "His Land", "The Miracle", "For Pete's Sake!", "Three Weeks of Love", czy "4D Man". W latach 60-tych był dyrektorem programu "The Roy Rogers & Dale Evans Show", dzięki czemu nawiązał znajomości z wieloma artystami.

Dał się poznać również jako aranżer utworów takich artystów jak Nat King Cole, Frankie Laine, Rosemary Clooney, Bing Crosby, Peggy Lee, Ella Fitzgerald, Jack Jones, czy Roger Williams.

Ralph Carmichael zmarł 18 października 2021 roku. Miał 94 lata.