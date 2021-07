Rage: Album "Resurrection Day" gotowy

Formacja Rage z Niemiec nagrała nową płytę.

Rage w nowym składzie /Oficjalna strona zespołu

Reklama

Okładkę albumu "Resurrection Day" zaprojektował francuski artysta Stan-W Decker.



Reklama

Wyjaśnijmy, że nowa płyta heavy / speed / powermetalowego Rage powstała z udziałem dwóch nowych gitarzystów, czyli Stefana Webera (eks-Axxis) i Jeana Bormanna.



"Aż dziw bierze, jak szybko nowy skład przekształcił się w jednolity twór i jak dobrze talenty członków zespołu dały o sobie znać. Odnoszę wrażenie, że ta muzyka to wciąż typowy Rage, choć z drugiej strony brzmi zdecydowanie bardziej świeżo" - ostatnie zmiany w szeregach Rage skomentował Peter "Peavy" Wagner, grający na basie wokalista i lider zespołu, w którym od 2015 roku figuruje także perkusista Vassilios "Lucky" Maniatopoulos.

Longplay "Resurrection Day" będzie mieć swą premierę 17 września nakładem niemieckiej wytwórni SPV / Steamhammer. Materiał dostępny będzie w wersji CD, na winylu, cyfrowo oraz jako specjalny boks zawierający CD wraz z kasetą (dzięki austriackiej Napalm Records).



Z innych wieści z obozu Rage dowiadujemy się także, że w listopadzie grupa wyruszy w zakrojoną na dużą skalę trasę po Europie.

Nowy skład niemieckiej formacji mogliśmy usłyszeć w połowie 2020 roku na singlu "The Price Of War 2.0", przerobionej wersji kompozycji z albumu "Black In Mind" Rage z 1995 roku. Powstały wówczas teledysk możecie zobaczyć poniżej:

Clip Rage The Price Of War 2.0

Oto program albumu "Resurrection Day":



1. "Memento Vitae (Overture)"

2. "Resurrection Day"

3. "Virginity"

4. "A New Land"

5. "Arrogance And Ignorance"

6. "Man In Chains"

7. "The Age Of Reason"

8. "Monetary Gods"

9. "Mind Control"

10. "Traveling Through Time"

11. "Black Room"

12. "Extinction Overkill".