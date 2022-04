Najpierw prowadzący "Jaka to melodia?" zameldował się na Instagramie w Nowym Jorku (21 kwietnia). Do zdjęcia, na którym pozuje na tle Manhattanu, dorzucił notkę: "Lubię wracać tam, gdzie byłem już!". Poprzestał tylko na parafrazie piosenki Zbigniewa Wodeckiego. Bardziej rozpisał się w kolejnym poście - tym razem z Florydy. Tam zawitał do Disney Worldu w Orlando. Na zdjęciu z tej wycieczki, w kadrze z Brzozowskim, są pomnik założyciela rozrywkowego imperium, Walta Disney z Myszką Miki oraz kultowy Zamek Kopciuszka.

"Chyba każdy ma w sobie trochę z dziecka, a czas na spełnianie marzeń z dzieciństwa dla każdego przychodzi w różnym wieku" - pisze znany piosenkarz i prezenter.

"Disneyland był dla mojego pokolenia marzeniem nie tylko o Ameryce, ale przede wszystkim zostaliśmy wychowani na postaciach z tych kultowych kreskówek i bajek. Dziś z ciekawości jestem tutaj i powiem, że jest naprawdę fantastycznie. W końcu, kto nie zna Myszki Miki i Kaczora Donalda? Samo ich spojrzenie daje dużo radości w sercu. Serdeczności z Orlando!" - czytamy w najnowszym wpisie Brzozowskiego.

Disney World w Orlando działa od 1971 r. To drugi najstarszy z kompleksów rozrywkowych Disneya - jako pierwszy, w 1955 r. zaczął działać ten w Anaheim pod Los Angeles. Obiekt na Florydzie zajmuje powierzchnię ponad 100 km kw. Na kompleks składają się cztery parki tematyczne, a także dwa parki wodne.

Brzozowski wakacje za oceanem połączył z obowiązkami służbowymi. Kilka dni temu w New Jersey poprowadził bankiet z okazji 70. urodzin najstarszego polonijnego klubu sportowego na Wschodnim Wybrzeżu, Vistuli Garfield.

