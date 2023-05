W rozmowie z portalem Presserwis redaktor naczelny Radia Elka Arkadiusz Wojciechowski stwierdził, że uderzył go fakt śpiewania w piosence o papierosach. "Polskie prawo zakazuje reklamowania wyrobów tytoniowych. Nawet jeśli to miała być sztuka i zamysłem autorki było po prostu zaśpiewanie o Marlboro, to jednak wciąż mamy do czynienia z przekazem niezgodnym z polskim prawem" - uważa odnosząc się do art. 16b. 1. Ustawy o radiofonii i telewizji.

Zapis mówi, że "zakazane jest nadawanie przekazu handlowego wyrobów tytoniowych, rekwizytów tytoniowych, produktów imitujących wyroby tytoniowe lub rekwizyty tytoniowe oraz symboli związanych z używaniem tytoniu, papierosów elektronicznych i pojemników zapasowych".

W tekście piosenki sanah czytamy: "Marlboro palić chciał/w moim aucie". Słowa te powtarzane są kilkukrotnie, pojawia się także nawiązanie do jednego z napojów: "Dziś w szołbizie ja kołyszę się/Jak gondola/Wszyscy wokół koka no a ja/Coca cola (zero)".

Koncerty Byłam na koncercie sanah i niczego nie żałuję [RELACJA] "Obowiązkiem stacji radiowych jest dbałość o dobro słuchacza, a w tym przypadku o dobro młodych ludzi. To my możemy decydować, czy puszczamy daną piosenkę, czy nie. W takich sytuacjach jak ta powinna nam się zapalić czerwona lampka" - tłumaczy redaktor naczelny radia. Jak podaje Presserwis, nie przekonują go opinie o tym, że w wielu polskich piosenkach sprzed lat padały podobne określenia, m.in. w utworze zespołu 2 plus 1 "Kalkuta nocą" śpiewano o "Marlboro świeżym od barmana", czy zawarte w utworze Bohdana Łazuki "Tajemnica mundialu" słowa "Czy szampana, czy Nervosan pić będziemy...".

"Wtedy była inna rzeczywistość. Marlboro czy Coca-Cola jawiły się jako przepustka do innego świata. To był kod kulturowy tamtych czasów. W dzisiejszych czasach taki przekaz jest niebezpieczny dla naszych słuchaczy" - objaśnia Arkadiusz Wojciechowski. Utwór "Marcepan" zgodnie z jego decyzją nie będzie emitowany również na antenie Radia Elka Zagłębia Miedziowego.

Głos zabrała również wytwórnia sanah, Magic Records. "Tekst piosenki nie powstał w wyniku żadnej współpracy - ani reklamowej, ani barterowej z koncernem będącym odpowiedzialnym za dystrybucję produktów Marlboro" - wyjaśniają przedstawiciele.

W rozmowie z portalem wypowiedzieli się także przedstawiciele koncernu tytoniowego - zaprzeczają, że doszło do współpracy między podmiotem a sanah. "Firma działa zgodnie z obowiązującym w Polsce prawem, w tym w zgodzie z postanowieniami ustawy z dnia 9 listopada 1995 roku o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych, w związku z czym nie prowadzi działań reklamowych wyrobów tytoniowych. Ponadto zgodnie z zasadami wewnętrznymi firmy nie prowadzimy również działań w postaci lokowania produktów" - przekazało biuro prasowe Philip Morris w Polsce.

"Tekst piosenki jest wynikiem inwencji twórczej artystki i jest jedynie fikcją literacką. Artystka w swojej twórczości odwołuje się do życiowych doświadczeń i czerpie inspiracje z życia codziennego. We wcześniejszych utworach artystki pojawiały się nazwy własne innych podmiotów np. Netflix, TVN w utworze 'Kolońska i szlugi', KFC, Uber w utworze 'To koniec', Wars w utworze 'Wars', Audi w utworze 'Audi'. W żadnym z wymienionych przypadków pojawienie się nazwy własnej w tekście utworu nie było związane z jakąkolwiek współpracą z wymienionymi podmiotami" - mówi portalowi Ewa Piętka z Magic Records.

Jak na razie nie wygląda na to, żeby inne stacje miały pójść drogą Radia Elka. "W tej sprawie nie będziemy się wypowiadać" - powiedział Presserwisowi Krzysztof Głowiński, rzecznik prasowy Grupy RMF. Warto nadmienić, że tylko w środę 10 maja utwór "Marcepan" grany był na antenie wielu polskich rozgłośni.