Po zakończeniu próby raper powiedział do zebranych: "... słyszałem kiedyś od mojego zioma, że sukces jednej osoby zależy od chęci wielu osób. Dziękuję, że wiele osób miało chęci, żeby pomóc. Dziękuję".



Następnie po krótkiej chwili dodał: "Ogólnie to jaram się jak bóbr po budowie tamy i jakoś do mnie nie dociera, że coś co wymyśliłem, że wrzucę plakietkę nowy rekord świata freestyle 36 godzin, że do tego dojdzie, bo kryzysów było tak dużo, że ja blady, ale dzięki, że jesteście". Zaraz potem poprosił o zatrzymanie stopera.



Próbę Rademenez rozpoczął w sobotę (20 listopada br.), o godz. 9. Od tego czasu, do godziny 21. w niedzielę (21 listopada br.) niemal nieprzerwanie rapował przy dźwiękach muzyki.

Rapował o wielu rzeczach. Tematy jego monologu musiały się zmieniać co kilka godzin. Artysta mógł robić sobie krótkie przerwy pilnując ściśle określonych ram czasowych. Najtrudniejszy dla rapera był niedzielny ranek, ale udało mu się przetrwać kryzys. W ostatnich godzinach próby było słychać, że jego głos zmienił barwę.



W celu spełnienia wymogów koniecznych do tego, żeby rekord został uznany nie tylko był mierzony czas, ale m.in. dwie osoby cały czas kontrolowały rapowane tematy, tak by nie powtarzały się w określonym przedziale czasowym.



Wideo BREAK THE BORDER 3 - RADEMENEZ VS 36H Part I

Próbę wykonania najdłuższego rapowego freestylu na świecie zorganizowano w klubie Hydrozagadka w Zielonogórskim Ośrodku Kultury, gdzie każdy mógł kibicować artyście. Wspierała go rodzina, do klubu Rademenez zaprosił też wiele innych osób.



Występ rapera pn. "Break the border 3 - Rademenez vs. 36h" można było śledzić na żywo na Facebooku i w serwisie YouTube.

By podjąć wyzwanie Rademenez przez kilka miesięcy wykonywał ćwiczenia oddechowe, codziennie rapował, ćwiczył na siłowni, by wzmocnić kondycję fizyczną niezbędną do wielogodzinnej aktywności.



Radosław Blonkowski to znany zielonogórski raper, artysta i prezes Fundacji Tancbuda.pl, od wielu lat związany z kulturą hip-hop. Na swoim koncie ma już m.in. akcję 24-godzinnego rapowania dla chorującej na SMA dziewczynki. Jego występ wsparł i pozwolił nagłośnić zbiórkę dla niej pieniędzy na najdroższy lek na świecie.

Obecny Rekord Guinnessa na najdłuższy maraton indywidualnego rapowania został osiągnięty w Los Angeles, w Kalifornii w USA przez George'a Watsky'ego znanego jako Watsky. Miał on miejsce 6-7 maja 2020 r. i trwał 33 godziny 33 minuty i 19 sekund.