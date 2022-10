Urodzony 5 września 1946 r. Freddie Mercury (naprawdę nazywał się Farrokh Bulsara) wraz z gitarzystą Brianem Mayem, perkusistą Rogerem Taylorem i basistą Johnem Deaconem założył legendarną już dzisiaj grupę Queen, o której szersza publiczność usłyszała w 1973 r., kiedy to ukazał się debiutancki album brytyjskiej formacji.

W trakcie trzech dekad, które spędził na scenie, Mercury poza macierzystym zespołem współpracował również z innymi gwiazdami muzyki, nagrywając m. in. z Michaelem Jacksonem, Mickiem Jaggerem, Davidem Bowie czy hiszpańską śpiewaczką Montserrat Caballé.

Mercury zmarł 24 listopada 1991 roku, po ponad czterech latach od zdiagnozowania u niego AIDS. Pomimo pogarszającego się stanu zdrowia, wokalista nie komentował go publicznie i do ostatnich chwil był aktywny zawodowo. Dopiero na dzień przed śmiercią wydał oficjalne oświadczenie, w którym przyznał, że choruje na AIDS. Przyczyną śmierci Mercury'ego było zapalenie płuc będące skutkiem osłabienia organizmu.

