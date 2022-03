Po śmierci Freddiego Mercury'ego grupa Queen przez wiele lat nie występowała. Zmieniło się to w 2004 roku, gdy zapoczątkowano projekt Queen + Paul Rodgers. Brian May i Roger Taylor zaprosili do współpracy legendarnego wokalistę grup Free oraz Bad Company i wyruszyli w trasę koncertową. W 2008 roku wydali nawet premierowy album, "The Cosmos Rocks".

Promowali go trasą koncertową. We wrześniu 2008 r. ukraińska fundacja Eleny Pinczuk "AnitiAids", zgłosiła się do muzyków, by pomogli dotrzeć do młodzieży z przesłaniem "Don't Let AIDS Ruin Your Life" (Nie pozwól, by AIDS zrujnowało Twoje życie). Zasugerowano wówczas, by muzycy zagrali charytatywny koncert. Odbył się on pod hasłem "AIDS Life Must Go On". Odbył się w Charkowie na historycznym Placu Wolności. Na żywo oglądało go 350 tysięcy osób, a za pośrednictwem telewizji aż 10 milionów odbiorców.

Teraz grupa zdecydowała pomóc jeszcze raz, dlatego udostępniła koncert w całości na YouTube. Od soboty, czyli premiery w serwisie, swoją wpłatę na rzecz pomocy Ukrainie pozostawiły tysiące osób. Dzięki temu na ten moment fundacja Ukraine Relief będzie mogła skorzystać z ponad 5,315 mln dolarów!

Zespół wspominał koncert jako "niezapomniane przeżycie; jedną z tych rzadkich rzeczy w życiu, o których wiesz, że nigdy ich nie zapomnisz. Spotkanie w muzyce, ale także zjednoczenie się w walce ze wspólną chorobą".

Wciąż można wpłacać pieniądze na ten szczytny cel - nadal także możemy podziwiać z legalnego źródła jeden z lepszych koncertów zespołu po erze Freddiego. Podczas występu zaprezentowali rzadziej wykonywane utwory jak "I'm In Love With My Car", Bijou", covery zespołów Bad Company oraz Free, a także premierowe wówczas utwory z albumu "The Cosmos Rocks".