Queen + Adam Lambert: Koncertowa płyta "Queen + Adam Live Around the World". Powrót na szczyt po 25 latach?

Do sprzedaży trafił koncertowy album "Queen + Adam Live Around the World". Dzięki temu wydawnictwu grupa Queen (tym razem wspierana przez wokalistę Adama Lamberta) ma spore szanse po raz pierwszy od 25 lat znaleźć się na szczycie brytyjskiej listy przebojów.

Brian May (Queen) i Adam Lambert na koncercie Fire Fight Australia - 16 lutego 2020 r. / Cole Bennetts /Getty Images

Queen i Adam Lambert do tej pory zagrali wspólnie 218 koncertów dla ponad 3,6 mln osób.Po raz pierwszy ich wspólne występy na żywo zostały udokumentowane na płycie "Queen + Adam Live Around the World" (CD, DVD i LP).

Gdyby nie pandemia koronawirusa, Brian May (gitara), Roger Taylor (perkusja) i Adam Lambert (wokali) właśnie zakończyliby trasę po 9 europejskich krajach z 27 koncertami. COVID-19 sprawił, że muzycy musieli znaleźć inny sposób, by pozostać z fanami w kontakcie. Zaczęli od YouTube'a, gdzie udostępnili "Tour Watch Party" - godzinny materiał ze smaczkami z ostatnich tras.

"Sami nie oglądaliśmy tych filmików wcześniej, bo byliśmy zbyt zajęci koncertowaniem. Nie zdawaliśmy sobie sprawy z tego, jak dobrze brzmi zespół. Dlatego pomyśleliśmy, że może warto wydać album koncertowy podsumowujący to, co przez ostatnie 8 lat zrobiliśmy z Adamem" - opowiada Roger Taylor.

Na "Queen + Adam Live Around the World" znajdziemy najlepsze momenty koncertów z takich imprez jak Rock in Rio, Isle of Wight, Summer Sonic, występów z Brazylii, Portugalii, Japonii, USA oraz z ostatniego koncertu przed lockdownem z Sydney, Fire Fight Australia.

"Gdy okazało się, że w tym roku nie spotkamy się na trasie, chcieliśmy jakoś zrekompensować to naszym fanom. Album koncertowy okazał się strzałem w dziesiątkę. To pierwszy razy, gdy ukazuje się moje oficjalne wydawnictwo z Queen. W trakcie jego kompilowania świetnie się bawiliśmy, wybierając nasze ulubione momenty występów" - mówi Adam Lambert.

Widać, że równie dobrze przyjęli to fani, bo wszystko na to wskazuje, że "Queen + Adam Live Around the World" w najnowszym notowaniu brytyjskiej listy przebojów znajdzie się na pierwszym miejscu. Byłby to powrót na szczyt po 25 latach - po raz ostatni numerem 1 był album "Made in Heaven" z 1995 r., pożegnalna płyta wydana już po śmierci wokalisty Freddiego Mercury'ego.



Na CD trafiło 19 utworów, w tym także interpretacje solowych piosenek Mercury'ego "Love Kills" i "I Was Born To Love You". Na DVD znalazł się dodatkowy materiał wideo z "bitwą perkusyjną" Rogera Taylora i 10-minutowym solo Briana Maya.

Zarówno CD, jak i DVD zawierają 22-minutowy koncert Fire Fight Australia, w trakcie którego zespół wykonał historyczną setlistę z koncertu Live Aid 1985: "Bohemian Rhapsody", "Radio Ga Ga", "Hammer To Fall", "Crazy Little Thing Called Love", "We Will Rock You" oraz "We Are The Champions".

Queen + Adam Lambert wydali wspólnie do tej pory singel "You Are The Champions" - lockdownowy hymn dla wszystkich zmagających się z pandemią na pierwszej linii frontu. W ciągu premierowego miesiąca klip zgromadził niemal 4 mln wyświetleń.

"European Rhapsody Tour" została przeniesiona na 2021 rok i zacznie się 23 maja koncertem w Bolonii, a zakończy 7 lipca występem w Madrycie. W ramach tournée grupa planuje 10-dniową rezydenturę w londyńskiej O2 Arena.