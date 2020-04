Quebonafide: Milion złotych na cele charytatywne. Raper ujawnia szczegóły

Quebonafide przeznaczył na cele charytatywne całą swoją gażę, którą otrzymał za reklamę nakręconą z Allegro. Jak można dowiedzieć się ze specyficznego nagrania to aż milion złotych. Wiadomo już, na co dokładnie je wyda.

Quebonafide od początku roku ruszył z osobliwą kampanią promocyjną swojego nowego albumu "Romantic Psycho". Składały się na nią dziwne wypowiedzi, stonowany strój, ukryte tatuaże i pojawianie się w mediach, których raper do tej pory unikał.



Kuba Grabowski, bo tak brzmi prawdziwe nazwisko rapera, swoim nowym wizerunkiem nawiązywał do czasów studenckich. Jego fani doskonale znają jego zdjęcie z młodości, które od kilku lat krążyło po sieci. Tatuaże, kolorowe włosy i modne ciuchy zniknęły, a Quebo wyglądał jak wyjęty właśnie ze wspomnianej fotografii.

W lutym wyglądający na nieco zagubionego na kanapie programu śniadaniowego raper opowiadał o swoim "nowym początku" i planach na najbliższe miesiące. W studio "Dzień dobry TVN" cieszył się, że "może być na tej samej kanapie, na której przed chwilą był zespół Mazowsze" i pozwolił prowadzącym trzymać dłonie na swoich kolanach.

Później gwiazdor postanowił wejść we współpracę z Allegro i stworzył z nimi specjalne nagranie, parodiujące program "MTV Cribs", w którym gwiazdy pokazywały swoje domy.

Do końca marca link pod filmem "CTK Creeps" odsyłał widzów do specjalnej strony Allegro 2000, która nawiązywała graficznie do wyglądu serwisu zakupowego sprzed dwudziestu lat. Dostępna była tam także limitowana seria błękitnych koszulek polo, takich jak te, w których raper występował w mediach w ostatnich tygodniach.



Na krótkim filmie widzimy, jak Quebonafide oprowadza ekipę po pałacu niczym z horrorów. W pewnym momencie pojawia się w pomieszczeniu z telewizorami. Na jednym z nich wyświetla się komunikat: "Za udział w tym filmie dostanę od Allegro milion złotych. Całość pieniędzy pójdzie na cele charytatywne".

Kilka dni później raper wyjawił, na co dokładnie przekaże pieniądze. "Całą tę kwotę postanowiłem przeznaczyć na cele charytatywne: zakup instrumentów muzycznych dla dzieci i młodzieży z Orkiestry Dętej Ochotniczej Straży Pożarnej w Ciechanowie, wsparcie dla Schroniska Bezdomnych Zwierząt w Pawłowie na zakup nowych boksów, zakup aparatu do nieinwazyjnego wspomagania oddechu u noworodków na potrzeby Specjalistycznego Szpitala Wojewódzkiego w Ciechanowie oraz remont i wyposażenie siedziby Towarzystwa Przyjaciół Dzieci w Ciechanowie, zajmującego się opieką nad dziećmi pochodzącymi z rodzin dotkniętych ubóstwem, niewydolnością wychowawczą rodziców oraz problemami alkoholowymi. Pozostałe środki wesprą ogólnopolskie działania Fundacji Dajemy Dzieciom Siłę" - powiedział.

Quebonafide powrócił już do znanego swoim fanom, ekstrawaganckiego wizerunku. Opublikował także nowy teledysk "Szubienicapestydydybroń".

Przypomnijmy, że płyta "Romantic Psycho" swoją premierę miała 20 marca. Promowały ją utwory: "Romanticpsycho", "Jesień" i "Przy tobie".