Niezwykłą niespodziankę przeżyli uczniowie klasy 6a Szkoły Podstawowej nr 1 im. Marii Konopnickiej w Słupnie. Tradycyjne wolne miejsce przy stole zajął... Quebonafide.

"W tym roku nasza klasowa Wigilia w 6a była niezwykła. Spędziliśmy ją razem z przyjaciółmi, nauczycielami i Panią Dyrektor w szkole. Podczas gorączki przygotowań nie zapomnieliśmy o dodatkowym nakryciu dla niespodziewanego gościa. I stało się to o czym mogliśmy tylko śnić. Otóż odwiedził nas sam Quebonafide. Nie trzeba go nikomu przedstawiać" - napisano na Facebooku Szkoły.



"Wszyscy od razu go rozpoznali lecz nie dowierzali własnym oczom. Mieliśmy przyjemność porozmawiać i poznać naszego idola. On sam okazał się niezwykle wrażliwą i mądrą osobą, która przekazała nam wiele cennych myśli. Każdemu podarował płytę z autografem i autografy z dedykacją. Każdy ma na pamiątkę wspólne zdjęcie" - dodano w poście.





Reklama

Taka wigilia na pewno zostanie w pamięci uczniów i pracowników szkoły na bardzo długo.



"Otrzymaliśmy moc pozytywnej energii. Jeszcze jesteśmy pod wrażeniem tak bliskiego spotkania. Dzięki Quebo" - zakończono post.



Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Quebonafide - krótka historia artysty o wielu twarzach Interia.tv

Clip Mata Papuga - ft. Quebonafide, Malik Montana

Quebonafide - ostatnia trasa. Ceny, bilety, daty

Polski raper Quebonafide poinformował niedawno, że zagra pożegnalną trasę. W opisie wydarzenia czytamy, że będzie to "spektakularne pożegnanie artysty". Dalej cytowana jest wypowiedź samego muzyka.



Muzyk ma zagrać zaledwie 7 koncertów w dużych halach - m.in. Tauron Arenie Kraków. Pełna rozpiska dat wygląda następująco:

21.04.2022 - Katowice (MCK Katowice)

24.04.2022 - Kraków (Tauron Arena Kraków)

8.05.2022 - Warszawa (COS Torwar)

12.05.2022 - Wrocław (Hala Stulecia)

15.05.2022 - Poznań MTP (Pawilon 3A)

21.05.2022 - Szczecin (NETTO Arena)

27.05.2022 - Trójmiasto (Ergo Arena Gdańsk/Sopot).



Instagram Post