Pyrexia z nową płytą "Unholy Requiem”

W połowie września deathmetalowcy z nowojorskiej grupy Pyrexia przypomną o sobie piątym albumem.

Pyrexia wróci z nowym albumem we wrześniu /Oficjalna strona zespołu

"Unholy Requiem", pierwsza od pięciu lat płyta kwintetu z Nowego Jorku, powstała (w tym miks i mastering) w studiu Subsonic Audio, czym zajął się Chris Basile, gitarzysta zespołu.

"Ten album to nasz powrót do korzeni. Jest brudny, surowy i morderczy. To my. Ból, pot i blasty" - zapewnia Basile.

Autorem okładki jest ukraiński artysta i muzyk Andriy "Drew" Tkalenko alias Daemorph.

Materiał wyda kalifornijska Unique Leader Records, wytwórnia należąca do muzyków Deeds Of Flesh. Premierę zaplanowano na 14 września.

Dodajmy, że w listopadzie Pyrexia wyruszy w trasę po Europie (w towarzystwie Pathology, Epicardiectomy, Kraanium i Sinaya). Wojaże pod szyldem "Grand Slam" ominą jednak kraj nad Wisłą. Najbliżej Polski trasa zatrzyma się 8 listopada w Berlinie i 15 listopada w Pradze.

Oto program albumu “Unholy Requiem":

1. "Angels Of Gomorrah"

2. "Blood To Ash"

3. "Moment Of Violence"

4. "Path Of Disdain"

5. "The Annointed"

6. "The Fall Of Eden"

7. "Unholy Reqiuem"

8. "Wrath".