Pyrexia: Nowy album "Gravitas Maximus" jeszcze w tym roku

"Gravitas Maximus", pierwsza od ponad trzech lat płyta nowojorskiego kwintetu, powstała w studiu Chapel Sound na Long Island, gdzie za konsoletą zasiadł Chris Basile, gitarzysta Pyrexii. Miksem i masteringiem w studiu Demigod zajął się portugalski fachowiec Miguel Tereso.

Nowy album Amerykanów ujrzy światło dzienne 10 grudnia w barwach kalifornijskiej Unique Leader Records. Specjalizująca się w death metalu wytwórnia z Los Osos szykuje CD w digipacku, wersję winylową oraz odsłonę cyfrową.

Według zapowiedzi muzyków, "Gravitas Maximus" ma być najcięższym i najbardziej niszczycielskim dokonaniem nowojorczyków od czasów debiutu "Sermon Of Mockery" z 1993 roku.

Czy nie są to tylko przechwałki, możecie sprawdzić słuchając premierowego utworu "Pawn To King":

Wideo Pyrexia - Pawn to King

Oto lista kompozycji albumu "Gravitas Maximus":

1. "We Are Many"

2. "Apostles To The Grave"

3. "The Day The Earth Shook (Survival Of The Fittest)"

4. "Pawn To King"

5. "Art Of Infamy"

6. "Rule Of 2"

7. "Bludgeoned By Deformity"

8. "Gravitas Maximus".