Zach Smith na początku roku znalazł w samochodzie płytę, na której znajdował się nieznany dla niego utwór. Choć piosenka mocno wpadała w ucho, nie mógł stwierdzić, kto może być jej autorem. Wkrótce odkrył, że stworzył ją jego ojciec, William 'Curly' Smith, który występował m.in. w grupie Boston! Muzyk nigdy nie zdecydował się wydać piosenki, dlatego jego syn uprzedził go, dzieląc się utworem na TikToku.

"Ta sekcja dęta! To jest tak dobre! A on nigdy tego nie wydał, jestem na niego taki wściekły!" - ekscytuje się w nagraniu chłopak. Filmik z fragmentem piosenki stał się viralem, wiele osób zaczęło także pisać do niego, by namówił ojca na oficjalne wydanie piosenki. "Obudziłem się z SMS-ami od ludzi, od których nigdy nie dostaję SMS-ów - np. od mojego fryzjera" - opowiadał Guardianowi Zach Smith.



Odtąd piosenkę odtworzono już 3 miliony razy, wiele osób stworzyło także duety, miksy i covery w platformie TikTok. Tymczasem utwór "Surrender To Me" oficjalnie ukazał się na Spotify i YouTube pod nazwą użytkownika FireCityFunk. Piosenkę skomentowała już m.in. wykonawczyni hitu "All About That Bass", Meghan Trainor - "To jest takie dobre".

Wielu sądziło, że młody chłopak udaje, a jego "ojciec" wcale nie istnieje. Historia miała posłużyć rozkręceniu popularności jego profilu na TikToku. Wkrótce jednak pokazał swojego tatę, a wspólnie nieco opowiedzieli o jego artystycznych osiągnięciach. "On jest prawdziwą osobą - widzicie?" - śmiał się Zach.

Curly Smith natomiast występował m.in. z grupą Boston, Jo Jo Gunne, Stevem Ray Vaughanem, Belindą Carlisle czy Willie Nelsonem. Znając dawnych współpracowników ojca, Zach nie mógł uwierzyć, że nagrał on tak funkowy numer - całkiem nie w jego stylu. "Byłem zdumiony, podobnie jak wszyscy inni na TikTok, że [piosenka] nie cieszy się takim uznaniem, na jakie moim zdaniem zasługuje" - wyjaśnia Zach. Jeden z komentujących stwierdził nawet, że na pewno "Surrender to Me" było przebojem "w alternatywnej linii czasu".

Płynna, zapadająca w ucho linia basu, a także funkowy rytm niektórym skojarzył utwory użyte w ścieżce dźwiękowej do filmu Marvela "Strażnicy Galaktyki". Miłośnicy utworu wmontowali ją nawet w czołówkę i napisy końcowe filmu, oznaczając przy tym studia Marvel i Disney. Wiadomo już, że akcja zadziałała, bo kierownik muzyczny Marvela Dave Jordan obiecał, że przedstawi utwór reżyserowi "Strażników", Jamesowi Gunnowi.



"To trochę szczęśliwy przypadek" - mówi o nagłej popularności utworu Curly Smith. "To dźwięki, które stworzyłem dawno temu, więc to, że zatoczyły pełny krąg, jest naprawdę wspaniałe" - stwierdził. Smith widzi w całej tej sytuacji zasługę TikToka, ale przede wszystkim jego syna, który pokazał utwór światu. "Świetnie się przy tym bawię (...) i nie wydarzyłoby się to bez [Zacha]" - komplementuje syna Curly Smith.