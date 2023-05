Purtenance z albumem "The Rot Within Us". Kiedy premiera?

Piąty album pionierów ciężkiego, posępnego fińskiego death metalu ozdobi okładka autorstwa francuskiego artysty Chrisa Moyena, który współpracuje z Purtenance od początku lat 90.

"The Rot Within Us" będzie drugim, po "Buried Incarnation" z 2020 roku, longplayem grupy rodem z miasta Nokia na południu Finlandii, na którym usłyszymy pochodzącego z Nepalu, grającego na basie wokalistę Aabega Gautama (także w Dying Out Flame i Benothing).



Nowa płyta Finów ujrzy światło dzienne 11 lipca nakładem madryckiej Xtreem Music (CD, na winylu i kasecie, cyfrowo).



Z premierową kompozycją "An Invisible Master" Purtenance możecie się zapoznać poniżej:

Wideo PURTENANCE - An Invisible Master [2023]

Purtenance - szczegóły albumu “The Rot Within Us" (tracklista):

1. "Mournful Echoes"

2. "Transitory Soul Of The Righteous"

3. "Unseen Sphere Of Realities"

4. "Mystic Sacrifice"

5. "Solemn Presence Of Death"

6. "An Invisible Master"

7. "Fate's Fearful Gesture"

8. "Nekromantik Spiritualism".