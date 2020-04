Purtenance: nowa płyta "Buried Incarnation"

Purtenance, pionierzy fińskiej sceny deathmetalowej, wydadzą w czerwcu czwarty album.

Fiński zespół Purtenance już niedługo wyda nową płytę /materiały prasowe

Longplay "Buried Incarnation" dostępny będzie w wersji CD i na winylu, o wszystko zaś zadba madrycka Xtreem Music.

Premierę zaplanowano na 23 czerwca 2020 roku.

Autorem okładki jest, po raz kolejny, francuski artysta Chris Moyen, który współpracuje z Finami od początku lat 90.

Z premierową kompozycją "Deathbed Confession" Purtenance możecie się zapoznać poniżej:

Na albumie “Buried Incarnation" usłyszymy dziewięć utworów. Oto ich tytuły:



1. "Into The Arctic Gloom"

2. "Shrouded Vision Of Afterlife"

3. "Inside The Pyre Of Enlightenment"

4. "Under The Malicious Moon"

5. "Lifeless Profoundity"

6. "Deathbed Confession"

7. "Wrapped In Lamentation"