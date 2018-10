"Przypowieść o faryzeuszu i celniku": Ks. Jakub Bartczak odpowiada na film "Kler"

Ks. Jakub Bartczak, będący również raperem, postanowił nagrać swój numer dotyczący filmu "Kler" Wojtka Smarzowskiego. Posłuchaj utworu "Przypowieść o faryzeuszu i celniku".

Ks. Jakub Bartczak odpowiedział na "Kler" /

"Kler" jeszcze przed premierą został okrzyknięty "najważniejszym polskim filmem ostatniego trzydziestolecia" i najgorętszym tytułem jesieni. Produkcja do kin trafiła 28 września i zanotowała najlepsze otwarcie roku, a przy tym pierwsze najlepsze otwarcie w historii polskiego kina na przestrzeni ostatnich 30 lat.

"KLER - oficjalny zwiastun nowego filmu Wojtka Smarzowskiego"

Obraz przyciągnął tłumy, ale i wzbudził mnóstwo kontrowersji. Szczególnie negatywnie na temat "Kleru" wypowiada się część przedstawicieli Kościoła oraz prawicowi publicyści.

"Brak moralnej odpowiedzialności za tworzoną kulturę przez ludzi, którzy wciąż chcą by ich nazywać artystami i krzewicielami sztuki to przejaw ich słabości i upadku. Człowiek mocny i uczciwy opierający się na czystym sumieniu, nigdy nie posunie się do takich postaw i sformułowań dokonywanych z satysfakcją, że inni tę taniość kupią i przyjmą, jako prawdę" - czytamy w oświadczeniu Akcji Katolickiej, zatytułowanym "Filmowa zapaść. Moralne przestępstwo przeciwko prawdzie i miłości drugiego człowieka".



"Nergal o filmie "Kler""

Swoją odpowiedź na "Kler" nagrał również ks. Jakub Bartczak. Utwór "Przypowieść o faryzeuszu i celniku" pomógł stworzyć mu Funk Monster i Wojciech "Zen" Janicki. Numer powstał w Pracowni Gram na podstawie fragmentu Ewangelii wg. Łk, 18, 9-14.



"Przypowieść o faryzeuszu i celniku" zapowiada nowy album ks. Bartczaka "Bóg jest działa", na którym znajdzie się 13 nowych utworów.

"'Przypowieść o celniku i Faryzeuszu', czy historia Zacheusza. W tekstach pojawiają się również wątki osobistego świadectwa wiary autora księdza oraz wpływu, jaki ma wiara na życie codzienne i sposób postrzegania świata" - czytamy.



"Ks. Jakub Bartczak gość. Wiki Szarkowicz - Przypowieść o faryzeuszu i celniku prod Funk Monster"