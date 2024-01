Przez lata gościł Jurka Owsiaka i jego Przystanek Woodstock. Kostrzyn nad Odrą ogłasza plany

Oprac.: Michał Boroń

W latach 2004-2019 Przystanek Woodstock (a później Pol'and'Rock Festival) odbywał się w Kostrzynie nad Odrą w woj. lubuskim. Dla wielu uczestników to właśnie to miejsce sprawdziło się najlepiej i regularnie pytają organizatorów o możliwość powrotu do tego przygranicznego miasta. Okazuje się to jednak niemożliwe, a nadzieje ostatecznie przekreślił burmistrz Kostrzyna.

Tak się bawił Pol'and'Rock Festival 2019 w Kostrzynie nad Odrą /Szymon Aksienionek /Reporter