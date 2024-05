O czym jest piosenka "Pedro"? Utwór to historia opowiedziana przez pewną dziewczynę, która w czasie pobytu w Santa Fe zauroczyła się w chłopięcych oczach tytułowego Pedra. Urlopowiczka poznała go na ulicach miasta, gdy zaoferował swoje usługo przewodnika. Pokazał jej wszystko, poza samym Santa Fe - ostatnia zwrotka opowiada o tym, że nadszedł czas wyjazd, a wczasowiczka wyznaje, że będzie tęsknić za Pedrem.

Kim była Raffaella Carra, której piosenka dziś święci triumfy w sieci?

Raffaella Carra była urodzoną w 1943 roku w Bolonii włoską piosenkarką, aktorką, tancerką i gwiazdą telewizji. Na ekranie debiutowała w wieku 9 lat. W filmie "Tormento del Passato" pojawiła się pod prawdziwym nazwiskiem Raffaella Pelloni.

W 1961 roku przyjęła pseudonim Raffaella Carra. Lata 60. przyniosły kolejne występy przed kamerą, nie tylko we Włoszech, ale także w Hiszpanii i we Francji.

W 1965 roku wyjechała do Hollywood i m.in. zagrała w filmie "Ekspres von Ryana" u boku Franka Sinatry. W tamtym czasie plotkowano również o jej rzekomym romansie ze znanym na całym świecie aktorem i piosenkarzem z Hollywood, jednak żadna ze stron nigdy nie potwierdziła, że łączyło ich coś niż przyjaźń i obowiązki zawodowe.

Przygoda z Ameryką nie trwała jednak zbyt długo. Carra czuła, że nie pasuje do wielkiego show-biznesu i tęskniła za domem. Do Włoch wróciła w 1970 roku. Od lat 70. zaczęła się pojawiać w telewizji, łącząc śpiewanie i taniec w swoim charakterystycznym stylu. Jej występy w programie "Canzonissima" (jako pierwsza pokazała odsłonięty brzuch) wzbudziły protesty Watykanu i Kościoła.



Zdjęcie Raffaella Carra u boku Franka Sinatry / Santi Visalli

Największe przeboje Raffaelli Carry. Nie tylko "Pedro"

Do największych przebojów gwiazdy należą piosenki "Rumore" (sprawdź!), "Tanti Auguri" (posłuchaj!), "A far l'amore comincia tu" (jej jedyny hit w Wielkiej Brytanii), "Spera, aspetta e spera" czy "Far l'Amore" z Bobem Sinclarem. Ten ostatni utwór pojawił się na ścieżce dźwiękowej do filmu "Wielkie piękno" Paolo Sorrentino. W 2024 roku do tego zestawu dołączył wspomniany numer "Pedro" z 1980 roku.

W drugiej połowie lat 70. Carra zaczęła zdobywać coraz większą popularność w innym kraju Europy, Hiszpanii. Wszystko za sprawą jej pojawieniu się w tamtejszej telewizji TVE. Lata 80. to natomiast popularność w krajach latynoamerykańskich oraz ugruntowanie pozycji w telewizji Carry.

W latach 1983 - 1985 artystka poprowadziła popularny program "Pronto, Raffaella?", który przyciąga przed TV milionową widownię. Rekordem jest rozmowa z Matką Teresą, którą ogląda 14 milionów Włochów.

W kolejnych latach Carra prowadziła kontynuację show pt. "Buonasera Raffaella", gdzie rozmawia m.in. z Henrym Kissingerem, Joe Cockerem i Stevie Wonderem. W telewizji pracowała jeszcze przez ponad 20 lat. W 2011 roku wokalistka podawała punkty z Włoch podczas Konkursu Piosenki Eurowizji. W latach 2013-2016 była trenerką "The Voice of Italy" (edycja pierwsza, druga i czwarta).

Zdjęcie Raffaella Carra w latach 70. / Mondadori Portfolio

Nie miała dzieci, a małżeństwo nigdy jej nie interesowało. Z kim związana była Raffaella Carra?

Nigdy nie wyszła za mąż, bo jak sama przyznawała, nie wierzyła w instytucję małżeństwa. Była związana z m.in. Gianni Boncompagni (autor jej największych przebojów), choreografem Sergio Japino, wokalistą Little Tonym i piłkarzem Gino Stacchinim (była wielką fanką Juventusu).

Carra nie miała też żadnych dzieci, jednak to nie była jej decyzja. Od lekarzy dowiedziała się, że nigdy nie będzie mogła zajść w ciążę. Włoska gwiazda zdecydowała się w kolejnych latach jedynie na adopcję na odległość.

Carra zmarła 5 lipca 2021 roku w Rzymie. Tak żegnał ją ówczesny premier Włoch, Mario Draghi:

"Z głębokim smutkiem informuję o śmierci Raffaelli Carry. Dzięki swojemu talentowi i profesjonalizmowi odegrała istotną rolę w szerzeniu kultury i rozrywki we Włoszech. Jej śmiech i hojność towarzyszyły pokoleniom Włochów i niosła imię Włoch na cały świat".

Dla wielu Włochów i Hiszpanów, była symbolem wyzwolenia światopoglądowego oraz walki o prawa kobiet w mocno patriarchalnych społeczeństwach. Dla wielu była też ikoną mody oraz gwiazdą społeczności LGBT+.