Przebój na lato od Viki Gabor. Zobacz teledysk "So What"

Pełen energii i słońca, inspirowany dancehallowymi brzmieniami, utwór "So What" to propozycja od Viki Gabor na zbliżające się wakacje. Utwór opowiada o letnich spotkaniach z rówieśnikami. Podobnie jak w przypadku ostatniego singla "Could Be Mad", Viki jest współautorką zarówno tekstu, jak i muzyki.

Viki Gabor wypuściła nowy utwór /VIPHOTO /East News