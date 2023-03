Craig Charles jest najbardziej znany z prowadzenia programu na antenie BBC 6 Music. Niegdyś, jako komik i aktor, grał w sitcomie "Red Dwarf". Podczas środowej audycji wyznał na antenie, że odczuwa mrowienie w palcach, a także boli go prawe ramię. Ból miał przeszywać jego szyję i głowę. Pracownicy produkcyjni radia obserwowali zachowanie gospodarza, a on sam zdecydował się dokończyć audycję i pojechać prosto do szpitala zaraz po ostatnim utworze.

"Nie mogłem uchwycić długopisu w dłoni, a w palcach czułem mrowienie" - powiedział słuchaczom. "Bolało w ramieniu po prawej stronie, ból szedł w górę szyi i do tyłu głowy" - tłumaczył swój stan. Zapytany przez producenta programu, czy wszystko w porządku, stwierdził jednoznacznie: "Nie bardzo, ale przejdziemy przez to".

Po zakończeniu programu Craig Charles miał udać się do szpitala, ale ostatecznie starał się odkładać wizytę. Jednak gdy jego żona Jackie dowiedziała się o jego oporze przeciwko szpitalowi, od razu zdecydował się wybrać do jednej z jednostek w Manchesterze.

Po wizycie w szpitalu DJ radiowy wyjaśnił, jakie badania przeprowadzono. Jak opowiadał, zrobiono mu EKG, a w placówce spędził całą dobę, by sprawdzić wszystkie możliwe przyczyny. Wyniki tomografii komputerowej były prawidłowe, podobnie jak badań serca. Lekarze wyjaśnili, że "nic złego nie dzieje się z mózgiem, a przepływy krwi idą dość ładnie z szyi do głowy, więc jest w porządku".



Nadal jednak nie wiadomo, co stało za nagłą niedyspozycją radiowca. W piątkowym programie uspokoił słuchaczy: "[Spędziłem] więc prawie 24 godziny w szpitalu i nadal nie wiedzą, co mi dolega, ale przynajmniej jeszcze nie umieram".