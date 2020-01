Prorocy z Kvelertak: Zobacz teledysk "Crack Of Doom"

Coraz bliżej do premiery "Splid", nowego albumu Norwegów z Kvelertak, którzy opublikowali właśnie teledysk do premierowego utworu.

Kvelertak w akcji /Xavi Torrent/Redferns /Getty Images

Numer "Crack Of Doom" znajdzie się na czwartej płycie Kvelertak, która w barwach Rise Records trafi na rynek 14 lutego.

Reklama

Kvelertak: Album "Splid" gotowy



"Słyszeliście może o apokalipsie według Majów. Johannesie Stöfflerze? Haroldzie Campingu? Obawiacie się, że religijni przywódcy, naukowcy czy inni prorocy końca świata mogą mieć rację? Nie lękajcie się! Wszyscy się mylili. Teraz jednak to Kvelertak wieszczy ragnarok, prosto do waszych serc i dusz. Nadciąga 'Crack Of Doom' (początek / czas zagłady)" - straszą Norwegowie.



Dodajmy, że "Crack Of Doom" to jedna z pierwszych kompozycji punkmetalowców z Kvelertak w języku Szekspira. W roli gościa wystąpił w niej Troy Sanders, grający na basie wokalista Mastodon.



"Demo tego utworu wysłaliśmy do Troya, było w nim bowiem parę fragmentów, do których idealnie pasowałby jego głos, no i podniosłoby to też wartość samego numeru. Ku naszej uciesze, spodobał mu się ten utwór i chętnie podjął się tego zadania. Dostał od nas zarys wokali i kilka wskazówek, miał w tym jednak wolną rękę. To, co otrzymaliśmy, przerosło nasze oczekiwania. Jesteśmy więc niezmiernie dumni, że pojawił się w tej kompozycji, a że Troy jest Amerykaninem, zrobienie całości po angielsku wydawało się rzeczą naturalną" - wyjaśnili muzycy ze Stavanger.



Zobacz wideoklip "Crack Of Doom" Kvelertak: