"'Magnes' to nasz pierwszy singel, który zapowiada nową płytę pt. 'Vesna' - zapowiadają artyści.

"Miesiąc po premierze płyty ruszymy w trasę koncertową po największych miastach w Polsce! Podczas tych koncertów będziecie mogli usłyszeć całkowicie nowy materiał z płyty 'Vesna', a także dobrze znane wam przeboje!" - dodają.

Wyrazista sekcja dęta, charakterystyczny wokal i przebojowy aranż to elementy spójne z dobrze znaną stylistyką, do której zdążył nas przyzwyczaić zespół. "Tym razem Enej przedstawia odświeżoną wersję siebie. Czuć nowe, nowoczesne brzmienie, a także rozwój muzyczny" - czytamy w zapowiedzi singla. Do piosenki powstał klip w reżyserii Pascala Pawliszewskiego.

Clip Enej Magnes

Enej rusza w trasę. Gdzie zagrają?

Podczas trasy koncertowej Enej odwiedzi największe polskie miasta. Poniżej znajduje się dokładna rozpiska koncertów:

05.04.2024 Zielona Góra - Kawon

06.04.2024 Szczecin - Słowianin

07.04.2024 Gdańsk - Parlament

11.04.2024 Warszawa - Stodoła

12.04.2024 Poznań - Tama

13.04.2024 Wrocław - Stary Klasztor

14.04.2024 Kraków - Forty Kleparz

20.04.2024 Zabrze - CK Wiatrak

21.04.2024 Lublin - Zgrzyt

26.04.2024 Białystok - Zmiana Klimatu

27.04.2024 Olsztyn - Aula Widowiskowo-Konferencyjna im. Anny Wasilewskiej