Prokuratura zajęła się sprawą Viki Gabor. Trwa postępowanie

Zwycięstwo Viki Gabor podczas Eurowizji Junior 2019 nie wszystkim przypadło do gustu. W internecie pojawiły się obelgi na tle rasistowskim. Prokuratura po zawiadomieniach wszczęła postępowanie.

Wiktoria "Viki" Gabor podczas występu / Mieszko Piętka / AKPA

Krakowska prokuratura prowadzi postępowanie w sprawie ksenofobicznych komentarzy.

Reklama

Gabor urodziła się w Niemczech, wychowywała się w Wielkiej Brytanii, a później wraz z rodziną przeprowadziła się do krakowskiej Nowej Huty. Jak mówi sama Viki, talent odziedziczyła po rodzicach, którzy są pochodzenia romskiego. Podobno wdała się w tatę, który tak jak ona lubi nowoczesne brzmienia.

Po wygranej Viki w eurowizyjnym konkursie internauci zarzucali organizatorom, że 12-latka nie powinna wygrać, ponieważ - w ich mniemaniu - nie jest Polką.



Pierwsze zawiadomienie do prokuratury złożył Ośrodek Monitorowania Zachowań Rasistowskich i Ksenofobicznych. "OSTRZEGAMY WSZYSTKICH RASISTÓW - BĘDZIEMY BEZWZGLĘDNI W UJAWNIANIU WASZYCH PRZESTĘPSTW WOBEC VIKI GABOR" - napisali na swoim profilu.

Kolejne doniesienie w sprawie komentarzy złożyło oświęcimskie Stowarzyszenie Romów w Polsce.

Za publiczne znieważenie z powodu przynależności narodowej lub rasowej grozi do trzech lat więzienia.

Wideo Poland 🇵🇱 - Viki Gabor - Superhero - LIVE - Junior Eurovision 2019

Viki Gabor szerszej publiczności dała się poznać w drugiej edycji "The Voice Kids", gdzie pod opieką Barona i Tomsona doszła do finału. W ostatnim odcinku na żywo wykonała swój singel "Time", który szybko stał się przebojem.

Clip Viki Gabor Time

29 września wygrała finałowy odcinek "Szansy na sukces". Po pokonaniu 12-letniej Gabrieli Katzer i 11-letniej Nikoli Fiedor została wybrana reprezentantką Polski na Eurowizję Junior 2019.



Viki Gabor podczas finału Eurowizja Junior 2019! Zobacz zdjęcia 1 / 14 Viki Gabor podczas finału Eurowizji junior Źródło: East News Autor: Łukasz Kalinowski udostępnij

Na Eurowizji Viki Gabor wykonała piosenkę "Superhero". Autorami przeboju są: Patryk Kumór i Lanberry - którzy napisali również tekst do utworu "Anyone I Want To Be" Roksany Węgiel (zwycięska piosenka z Eurowizji Junior 2018) - oraz Dominic Buczkowski-Wojtaszek.