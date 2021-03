Prokuratura wejdzie do domu Nergala? Sprawa toczy się od lat

Prokuratura chce przeszukać dom Nergala oraz skonfiskować telefon i komputer, by znaleźć dowody sprzed pięciu lat. To kolejne problemy wokalisty, po niedawnym procesie o obrazę uczuć religijnych.

Nergal czeka na wyrok w kolejnej sprawie AKPA

W połowie lutego Sąd Rejonowy Warszawa-Mokotów w trybie nakazowym wymierzył znanemu muzykowi Adamowi Nergalowi Darskiemu grzywnę w kwocie 15 tys. zł za obrazę uczuć religijnych. Sąd nakazał mu również pokrycie kosztów sądowych w kwocie blisko 3,5 tys. zł.

Muzyk zapowiedział wtedy złożenie sprzeciwu, więc odbędzie się proces w tej sprawie.



"Adam D. oskarżony jest o to, że w dniu 25 września 2019 r., działając za pośrednictwem sieci Internet znieważył publicznie przedmiot chrześcijańskiej czci religijnej w postaci osoby Matki Boskiej, w ten sposób, że na portalu społecznościowym Facebook, na oficjalnym profilu, umieścił zdjęcie prezentujące zniszczony obraz przedstawiający wizerunek Matki Boskiej z umieszczonym w miejscu twarzy wskazanej postaci obutej nogi, które to zdjęcie opisał 'on the set', co w tłumaczeniu oznacza 'na planie', czym obraził uczucia religijne czterech osób" - informowała wcześniej prokurator Aleksandra Skrzyniarz.



Tym razem chodzi o trasę koncertową pod szyldem "Rzeczpospolita Niewierna", którą muzyk odbył w 2016 roku. Trasę promowała grafika z orłem białym z rogami, odwróconym krzyżem i czaszkami. Jeden z gdańskich radnych oraz Ryszard Nowak z Ogólnopolskiego Komitetu Obrony przed Sektami złożyli zawiadomienie o znieważeniu godła polskiego.

Sprawa toczy się od pięciu lat, a 4 marca odbyła się kolejna rozprawa, podczas której prokurator złożył wniosek o przeszukanie mieszkania oraz telefonu i laptopa oskarżonego.



"Po zabezpieczeniu tych urządzeń prokurator wnioskuje o powołanie biegłego z zakresu informatyki w celu zabezpieczenia informacji mailowych przesyłanych między oskarżonymi między 18 stycznia i 8 lutego 2016 r. na okoliczność ustalenia, że zamiarem oskarżonych było znieważenie godła RP poprzez jego przedstawienie jako demona" - mówiła w rozmowie z PAP-em sędzia Monika Jobska.



Jacek Potulski, adwokat Nergala, skomentował, że jest to kolejna próba nękania wokalisty.