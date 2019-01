Projektanci powiedzieli, że Bebe Rexha jest za gruba. Demi Levato wspiera wokalistkę

Po tym, jak Bebe Rexha podzieliła się informacją, że projektanci odmawiają przygotowania dla niej kreacji na rozdanie Grammy twierdząc, że jest za gruba, wsparła ją m.in. wokalistka Demi Lovato. Napisało też do niej wielu projektantów, oferując pomoc i swoją pracę.

Bebe Rexha jest za gruba? Projektanci nie chcą jej ubrać na Grammy

Demi Lovato pochwaliła odwagę Bebe Rexhy i to, że głośno opowiedziała o całej sprawie. Bebe poszukując projektanta, który stworzyłby dla niej kreację na galę rozdania nagród Grammy, spotkała się z wieloma odmownymi odpowiedziami. Powodem była jej waga i figura. Wokalistka tak się zdenerwowała, że opublikowała na swoim Instagramie wideo, w którym w mocnych słowach wypowiada się na temat tego, co myśli o tej sprawie i projektantach, którzy tak ją potraktowali.



"Jeśli nie podoba wam się mój styl lub moja muzyka, to jedno. Ale nie mówcie, że nie możecie ubrać kogoś, kto nie jest w rozmiarze modelki. Dawajcie kobietom siłę do kochania swoich ciał, a nie sprawiajcie, że dziewczęta i kobiety czują się gorsze przez ich rozmiar. Jesteśmy piękne w każdym rozmiarze! Małym, czy dużym! A mój tyłek wielkości 8 nadal wybiera się na Grammy!" - zapowiedziała Bebe Rexha.



Takiej postawie przyklasnęła inna popularna wokalistka - Demi Lovato. Artystka sama długo zmagała się z zaburzeniami jedzenia i brakiem akceptacji swojego ciała, a także z uzależnieniami.



Dziś ma to już za sobą i często w mediach zabiera głos zwłaszcza w tematach, które dotyczą ciała i wyglądu. Znana jest też z tego, że szczerze wypowiada się o swoich problemach.



