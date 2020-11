Profanity: Szczegóły premiery albumu "Fragments Of Solace"

Niemiecka formacja Profanity szykuje się do grudniowej premiery czwartej płyty.

"Fragments Of Solace", nowy album tyleż brutalnych, co technicznie zaawansowanych deathmetalowców z Augsburga, nagrano w studiach Living Monstrosity Torture Chamber, Brickhouse i Deep Deep Pressure.

W tym ostatnim wykonano miks i mastering, którymi zajął się Lukas Haidinger, basista Profanity.

Okładkę czwartego longplaya bawarskiego tria zaprojektował włoski artysta Federico Musetti.

Nie zabrakło też gości. Wśród nich odnajdziemy amerykańskich gitarzystów, czyli Dave'a Suzuki (eks-Vital Remains), Matta Sotelo (Decrepit Birth) i Terrance'a Hobbsa (Suffocation), a także rosyjskiego wokalistę Dmitry Orlova (Fetal Decay).

Materiał "Fragments Of Solace" trafi na rynek 4 grudnia sumptem zespołu.

Posłuchaj nowego utworu "Progenitor Of The Blaze" Profanity:

Sprawdźcie także opublikowany pod koniec września singel "Towards The Sun":

Oto lista utworów albumu "Fragments Of Solace":

1. "Disputed Territory"

2. "Progenitor Of The Blaze"

3. "Reckless Souls"

4. "Where Forever Starts"

5. "Towards The Sun"

6. "Ceremony Of The Rotten"

7. "The Autopsy".