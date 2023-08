Prochy lidera Motörhead spoczęły w niemieckiej wiosce. "Ogromny zaszczyt"

Lemmy Kilmister, wokalista zespołu Motörhead, zmarł 28 grudnia 2015 roku., a 12 dni później urna z jego prochami została pochowana na cmentarzu w Los Angeles. Cześć jego prochów jednak zachowano. Teraz trafiły one do niemieckiej wioski Wacken, gdzie spoczęły w izbie pamięci w miejscowej gospodzie. Stało się to podczas kolejnej edycji niemieckiego festiwalu muzyki heavy-metalowej Wacken Open Air, na którym rockman wielokrotnie występował.

Lemmy Kilmister zmarł w 2015 roku /Jason Merritt/Getty Images /Getty Images